USA världens mest polariserade demokrati

Donald Trump är USA:s mest odugliga president sedan Richard Nixon tvingades avgå 1974 efter Watergateskandalen.

Partiväsendet i USA imponerar inte. Allt handlar om pengar för den som vill bli president. Alla amerikaner tycks hata "Washington." Politikerföraktet är monumentalt i landet. Förväntningarna hos det progressiva USA var helt orealistiskt när Barack Obama blev president 2008. Hillary Clinton var hatad i stora delar av valmanskåren 2016.

Men så dyker plötsligt på nyåret 2018 upp en helt ny het kandidat till att bli president år 2020. Hon heter Oprah Winfrey och är en känd tv-personlighet. Som kvinna och svart borde hon inte ha en chans att bli nominerad av Demokraterna.

Men hon har en väldigt stark karisma. Hon har talets gåva. Det visade sig i veckan när hon höll ett starkt tal vid Golden Globe-galan. På den galan med rader av film- och tv-kändisar delas priser ut till biofilmer och tv-program. Oprah Winfrey fångade känslorna i galapubliken med en hyllning till me too-rörelsen.

Hon sa: - Jag vill att alla flickor som ser det här ska veta att en ny dag väntar vid horisonten. Och när den dagen kommer så är det på grund av en massa fantastiska kvinnor - några av dem är i det här rummet i kväll - och några fenomenla män som kämpar hårt för att de ska bli de ledare som tar oss in i en ny tid när ingen behöver säga "me too" igen.

I skrift låter det inte så märkvärdigt. Men den som ser och hör Winfrey och galapubliken blir närmast hänförd. Plötsligt talar alla om solidaritet i USA och nyhetskanalen CNN berättar att Oprah Winfrey kanske ställer upp i presidentvalet 2020.

Ännu har hon inte sagt definitivt nej till att bli nominerad.