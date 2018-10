Vi har hamnat i en politisk återvändsgränd

Foto: Mattias Mattisson

Hey, folks. Vårt land har hamnat i en politisk återvändsgränd och väljarkåren har en rättighet att ställa sig frågan ”Varför?”. Jag skall här göra en liten amatöranalys.

Socialdemokraterna gjorde sitt sämsta val i mannaminne. Borgerligheten vann med ca 58-42% . Ändå hävdar gruppledare Ygeman, S, att det rödgröna blocket är störst ? Vem som helst som har en kulram kan ju konstatera att det är felaktigt.

Men Ygeman gör det lätt för sig genom att helt enkelt omyndigförklara 17,6 % av väljarkåren vilket genast skapar frågan om var och på vilka institutioner dessa skall sitta och hur pass mycket psykvården måste byggas ut för att klara det hela? Okej, låt oss börja med Ygeman och hans tidigare ansvar som minister och därigenom högste ansvarig för Transportstyrelsen.

KU-förhören och den nuvarande talmannens utredningar visade att skadan som tillfogats landet under Ygemans tid som minister är av närmast episk magnitud. Att samma människa ett antal månader senare kan sitta i riksdagen i egenskap av gruppledare är ett bevis på den systemdysfunktionalitet som präglar Sverige och märks just nu med all önskvärd tydlighet.

Vad jag menar är ju att om du och jag hade givit bort högklassad säkerhetsinfo till IBM och olika firmor österut, så hade vi suttit på Kronobergshäktet. Ygeman blev gruppledare! Nu skall det sägas till Ygemans försvar att han ju inte var ensam om haveriet. Ågren, Johansson samt ett antal tjänstemän delar ju på idiotpriset. Okej, det är en av flera observationer om tillståndet i riket.

I väldigt många av våra 290 kommuner samarbetar olika politiska partier i olika konstellationer. Det säger vi som gillar olika! Varför är det omöjligt i riksdagen ? Om nu SD är så farliga för demokratin är det väl bara att rösta ner dem. Jag är själv en av de som skulle göra det eftersom jag anser att SD är ett sunkigt ärkekonservativt parti vars värderingar jag inte delar.

Så enkelt är det ju faktiskt. Men det finns en sak som jag delar med SD och det är att det salafistiska hotet är det största hotet mot demokratin i landet. Enligt Säpo, Must och FRA så finns det mellan 7000 och 8000 människor med salafistiska sympatier i vårt land. Akilov är en av dem. Detta hot är SD de första att ta upp i sin i övrigt sunkiga ideologi. Härvidlag har dom rätt.

Jag påminner om den skickliga fältmarskalken Erwin Rommel som hade som filosofi att "om du inte förmår att identifiera och positionera fienden, så riskerar du förr eller senare att förlora kampen." Han hade rätt. (Rommel begick självmord efter att ha anklagats av Waffen SS för att ha deltagit i attentatet mot Hitler den 20 juli 1944)

Vad menar jag med allt detta? Jo, att vi måste kunna komma överens eftersom allt annat gynnar fienden. Varje dag som går riskerar att bli kostsam och till alla som lider av beröringsskräck säger jag bara: rösta ner de förslag som ni inte gillar, det gör jag och det bör våra riksdagsledamöter också göra.

Omyndigförklaringar av Ygeman gynnar bara ondskan. Resultaten av de tre senaste valen bevisar att martyrskapet bara gynnar de ärkekonservativa populistiska krafterna i riket och det är ju dags att förstå det nu.

När det gäller martyrskap så citerar jag en känd ryss; "Islamic terrorists says that they are going to meet god when they die. MY job is to bring them to him.”.

Sagt av Vladimir Putin om den islamiska extremismen som kommer främst från forna Sovjetrepubliker i Kaukasus, Uzbekistan, Tetjenien med flera ställen.

Hempo Hildén

Vänsterpartiet Karlskrona