Vuxna i rummet finns i kommunerna

Det pågår ett "chickenrace" i landet just nu. Kommentarerna kring regeringsfrågan visar tydligt att flera argumenterar för alternativ som känns högst orealistiska. Skälet är inte att dom tror på dessa alternativ utan att det finns en plan B som ska sjösättas senare.

Nu gäller det att hålla sin linje så länge som möjligt för att hamna i ett bra läge senare. Och vika undan så sent som möjligt. Den representativa demokratin är både enkel och svår. När väljarna gjort sina val så flyttas besluten till dom valda. Valresultatet ska förvaltas. Landet, regionen eller kommunen måste ledas.

Hur svårt, obehagligt eller krångligt resultatet än är. Ledas på ett ansvarsfullt och klokt sätt. Partierna har det ansvaret, gemensamt. Svaga ledningar som inte orkar, kan eller vill ta tag i svåra men nödvändiga frågor blir mycket kostsamma. I valet mellan att se till sitt partis egna intresse eller till våra gemensamma intressen måste alltid valet hamna på gemensamma intressen.

Det kan vara smärtsamt att orka se sitt partis roll kortsiktiga intresse tvingas vika undan för landets eller kommunens intresse men det kräver faktiskt uppgiften. Det är ledarskap på riktigt. Tyvärr kan det enkelt konstateras att i efterspelet efter valet är det flera som sätter partiegoismen före våra gemensamma intressen.

Dessvärre är det skadligt för tilltron till demokratin totalt sett. Vägen för att istället öka tilltron handlar om att bryta ett gammaldags blocktänkande i svensk politik. Blockpolitik bygger på ett synsätt som inte finns längre. Det finns inte längre två enkla motsatsblock, ett borgerligt och ett vänsterblock.

Läget är mer komplext än så. På den lokala nivån sker detta på många håll just nu. Anledningen till att det händer på just den nivån är säkert att just den delen av politiken verkar absolut närmast människors vardag. I den kommunala världen finns inte så mycket utrymme för politiskt spel utan där lever politiken direkt i människors verklighet.

Så när man letar efter den vuxne i rummet kan man börja leta i kommunerna!