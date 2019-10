Blekingepolitiker tackar allmänheten för alla motioner i riksdagen

Foto: Mattias Mattisson

Han har lämnat in flest motioner av alla i riksdagen bland socialdemokraterna.

Blekingepolitikern Magnus Manhammar (S) tackar allmänheten för detta.

Över 3 300 motioner har lämnats in under den allmänna motionstiden till riksdagen – 608 av dessa kommer från ledamöter hos Socialdemokraterna och flest motioner kommer från en av länets politiker i riksdagen, Magnus Manhammar.

Länets riksdagsledamot Manhammar får stoff till många av sina motioner via allmänheten.

– Ju fler vi är som hjälps åt, desto bättre blir det. Jag är överväldigad och det har kommit fler förslag för varje år som går, säger han.

I snitt har socialdemokraternas ledamöter lämnat in 6,1 motioner per person. Hur många har Magnus Manhammar lämnat in då? Jo, 54 stycken motioner.

Mestadels får han input via sociala medier och dessa motioner ska nu behandlas det kommande året, mestadels i vår, i de olika utskotten.

– När såg siffran insåg jag att jag nog hade betydligt fler än de flesta. Det är mest via Facebook men en del hör av sig på annat sätt, ringer, mejlar och stoppar mig på stan, berättar han.

Med hjälp av allmänheten har Manhammar till exempel lämnat in en motion som handlat om en översyn när det gäller andrahandsförsäljning av konsert- och evenemangsbiljetter.

– Där var det en kille i Karlskrona som hade drabbats och hörde av sig.