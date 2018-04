Blekinges export ökar mest

Foto: Gunnel Persson

Exporten av varor ökar i alla landets län. Ett står dock ut från mängden - Blekinge, som ökar mest av alla.

Enligt uppgifter från regeringen har exporten ökat i alla Sveriges 21 län under 2017. Det är första gången under hela 2000-talet som det sker och totalt uppgick Sveriges varuexport till 1 307 miljarder kronor under helåret 2017.

Det innebär en ökning med 10 procent jämfört med 2016.

Region Blekinge påpekar att Blekinge denna gång sticker ut positivt i statistiken. Exporten från länet ökade med hela 43 procent, från drygt 10 miljarder kronor till drygt 15 miljarder kronor.

Blekinges procentuella ökning sticker verkligen ut, nummer två på listan är Norrbottens län med en ökning på 26 procent. Minst ökade Kalmar med 2,0 procent.

Sett till hela landet står Blekinge för blygsamma 1,2 procent av Sveriges exporterade varor.

EU- och handelsministern Ann Linde är mycket nöjd med resultatet, och ser ett intressant mönster i utvecklingen.

– VI kan bland annat se att Stockholm, Västra Götaland och Skåne tillsammans svarade för merparten av Sveriges export, men det är relevant att faktiskt alla län har export och är viktiga kugghjul i den svenska utrikeshandeln som bidrar till jobb, tillväxt och välfärd, säger hon i ett uttalande via regeringskansliet.