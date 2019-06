Då kan åskan slå till över Blekinge: ”Fuktig luft”

Foto: Johan Nilsson/TT

Varmt och klibbigt – och i eftermiddag/kväll kan åskan braka loss över delar av länet.

– Det är varm fuktig luft på väg in, just nu är det en del åska över delar av Småland, säger meteorologen Per Holmberg.

Just nu är det en utfärdad åskvarning för östra och södra Götaland och framåt kvällen och eftermiddagen kan det blir rejält med åska – och i samband med detta rejäla regnskurar.

– Det är varm luft på väg in över Blekinge, och den är också fuktig.

– Det finns en ökad risk för åska och åskskurar under eftermiddagen eller kvällen även om ni än så länge har klart väder, säger Per Holmberg, meteorolog hos vädertjänstföretaget Foreca vid 11.30-tiden.

Delar av Småland har haft åska under förmiddagen och om det slår till över Blekinge så kommer det att bli rikligt med regn. Kustområdet har lägre risk för åska.

– Det är större risk för åska i de inre delarna av Blekinge. Lokalt kan det bli stora regnmängder, uppemot 20-30 millimeter på kort tid, och även blåsigt.

Under kvällen och natten väntas åskhotet att avta.

– Risken för åska minskar betydligt under sena kvällen och natten, säger Per Holmberg som berättar om temperaturer uppemot 30 grader under dagen.

– Solen och värmen ser också ut att ligga kvar fram till torsdag men mot slutet av veckan ser det ut att bli lite ostadigare och växla mer i vädret. Då kan det bli både skurar, sol och åska och något lägre temperaturer runt 20 till 25 grader.

Risken för bränder i skog och mark är stor eller lokalt mycket stor i delar av södra och östra Götaland, uppger SMHI på sin hemsida.