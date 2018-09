Dyrare kött kan rädda svenska lantbrukare

För att svensk köttproduktion ska klara ekonomin i höst behöver priserna på kött höjas, enligt Lantbrukarnas riksförbund, LRF.

Torkan i sommar har skapat den värsta krisen på länge för det svenska lantbruket. Många företag kommer att få svårt att klara ekonomin. Detta på grund av att foder- och strökostnaderna har ökat markant.

”Effekterna blir så stora att vi riskerar en utslagning av svensk köttproduktion”, skriver LRF i ett pressmeddelande.

Merkostnaden kan, framhåller LRF, kompenseras om priset på kött i handeln höjs med några kronor. Prisökningen kan motsvara 1 krona och 50 öre per fläskkotlett, 3 kronor och 50 öre per ryggbiff och 5,50 per lammytterfilé.

”Om handeln och konsumenten inte är beredd att betala lite extra för det svenska köttet så riskerar vi att förlora det svenska kött som är både klimat- och miljösmart och som bidrar till en levande landsbygd”, skriver LRF.