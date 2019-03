Elskrot kan vara guldgruva

Foto: Grafik: Johan Hultgren

Din nya fina elektriska pryl kommer förr eller senare att hamna på tippen. Årligen gör sig Blekingebon av med i genomsnitt 12 kilo elskrot.

När teven ger upp med en puff svart rök eller brödrosten har värmt sin sista brödskiva blir den sista destinationen närmsta deponi.

I Sverige är vi duktiga på att återvinna elskrotet och plocka ner det i beståndsdelarna för att minska miljöpåverkan. Elskrotet är speciellt och samlas in av kommunerna i samarbete med organisationen El-kretsen som samtliga av landets kommuner är ansluten till.

El-kretsen startades av elektronikproducenterna 2001 som en gemensam tjänst för att göra återvinningsprocessen smidigare till följd av producentansvaret som infördes samma år.

Om man bara tittar på den totala vikten som samlas in kan det verka som att vi har blivit sämre på att återvinna våra elektriska maskiner, men troligen beror det på att många prylar har blivit mycket mindre än vad de var tidigare. En uttjänt platt-tv väger till exempel betydligt mindre än sin gamla motsvarighet med bildrör.

Totalt lämnades det in 126 119 ton elskrot under förra året i hela landet, tillsammans med det som kommer från företag blir den totala summan 146 228 ton. Det motsvarar cirka 14,3 kilo per invånare.

Genomsnittet i Blekinge är något lägre, 12,2 kilo per person. Totalt samlades det in 1 982 518 kilo elskrot i länet under 2018. Av det kan noteras 382 700 kilo frysar och kylskåp och 52 721 kilo batterier.

Enligt El-kretsen har man framförallt blivit bättre på att lämna in mindre elprodukter så som kaffebryggare, hårfönar och radioapparater.

I de skrotade apparaterna, inte minst i mobiltelefoner, finns det gott om värdefulla material som kan användas i tillverkningen av nya produkter.

– Att antalet insamlade produkter ökar är väldigt glädjande. Framför allt är det en vinst för miljön då mycket elektronik innehåller metaller som är väldigt resurskrävande att utvinna från malm. I stället för att utvinna ny metall kan vi komma långt genom att återvinna metallerna i prylar som ligger hemma och skräpar i byrålådan. Det krävs till exempel tio ton ny järnmalm för att tillverka en guldring, men bara tio kilo återvunna mobiler, säger Martin Seeger, vd för El-Kretsen.