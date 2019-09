Flera båtmotorer stulna från småbåtshamn

Foto: JANERIK HENRIKSSON / TT

Flera båtmotorer har blivit stulna från en småbåtshamn på Verkö.

Polisen i Karlskrona har fått in anmälningar om att flera båtmotorer ska ha blivit stulna på Verkö. Enligt polisen ska det även tjuven eller tjuvarna använt en av båtarna som fanns i hamnen, för att lättare kunna ta sig runt och komma åt båtmotorerna. En av båtmotorerna kunde tjuvarna inte få med sig, men lyckades ändå göra skador på båten i sitt försök.

– Just nu vet vi att tre båtmotorer har blivit stulna, dock så vet inte om det är fler, vi väntar in anmälningar via nätet för de kan vi inte se nu direkt, säger Thomas Boking inre befäl på Karlskrona polisen

Polisen i Karlskrona är nu intresserad om allmänheten har sett folk som rört sig runt småbåtshamnen under torsdags- och fredagskvällen.