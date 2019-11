Från succé till kris – tv-jätten Netflix i gungning

Foto: Elise Amendola

Hård konkurrens på tv-marknaden, trög tillväxt i antalet nya prenumeranter och en kursutveckling på nedåtgående.

Trots en strid ström av hyllade tv-serier har hösten varit kantad av osäkerhet för streamingjätten Netflix.

Med nya säsonger av egenproducerade tv-serier som "Stranger things", "Orange is the new black", "Peaky blinders", "Mindhunter" "13 reasons why" och "Glow" har Netflix knappast legat på latsidan de senaste månaderna.

Men vid sidan av att producera succéserier kommer Netflix från ett år där orosmolnen över strömningsjättens framtid blir allt fler och allt tyngre.

Något som i synnerhet har fått stora konsekvenser för bolagets en gång spektakulära aktiekurs som på kort tid har rasat med nästan 25 procent.

– Det är ett svårt läge med många frågetecken och när ett tillväxtcase som Netflix slutar visa den tillväxt som marknaden förväntar sig kan det bli mycket värre, säger Tomas Otterbeck, teknikanalytiker på aktieanalysfirman Redeye.

Bolagets problem går att koka ner till två huvudpunkter. Den första är att konkurrensen på marknaden för strömningstjänster har ökat rejält när både Apple och Disney i höst lanserar nya tv-tjänster.

Foto: Netflix/AP/TT

– Det är ganska uppenbart att Netflix har fått två väldigt svåra utmanare. Apple är världens högst värderade börsnoterade bolag och Disney är störst inom digital underhållning för högbudgetfilmer. Det är inga lätta konkurrenter, säger Otterbeck.

Den andra förklaringen ligger i att antalet nya prenumeranter är lägre än tidigare där flera kvartalsrapporter visat allt annat än imponerande siffror – vilket har fått marknaden att reagera.

– Aktiekursen har de senaste fem-sex åren minst tiodubblats. Men den har levt väldigt mycket på abonnemangstillväxten och när den nu har börjat underleverera på rapporterna kommer smällen, säger Otterbeck.

Bland de svenska privatspararna har osäkerheten bidragit till ett stort tapp i aktieägare. På nätmäklaren Avanza har antalet ägare minskat med 15 procent medan siffran för antalet ägare på Nordnet är ner 14 procent under samma period.

– Kollar man på hur spararna har agerat är det tydligt att många har hoppat av för att man tycker det känns skakigt, säger Frida Bratt, sparekonom på Nordnet.

Den senaste kvartalsrapporten släpptes i oktober och överträffade analytikernas förväntningar. Men det spelade ingen roll – rapporten gav bara tillfällig lindring för en hårt ansatt Netflix-aktie.

– Det är ett bolag som har en bra marknadsposition, men konkurrens är alltid ett potentiellt hot och nu är det hotet här, säger Frida Bratt.

Fakta Netflix och börsen • Netflix har tillsammans med övriga FAANG-bolag (Facebook, Apple, Amazon, Netflix och Googles Alphabet) skördat rekordvinster sedan samlingsnamnet myntades 2013. Den börsmässiga toppnoteringen nåddes i juli 2018, då Netflix-aktien handlades för drygt 422 dollar per aktie. • Sedan dess har kursen dalat med 34 procent och nådde botten i december 2018 med 231 dollar per aktie. I dag handlas den omkring 289 dollar, motsvarande cirka 2 700 kronor. • Problemen på börsen går till stor del att härledas till sämre tillväxt i antalet nya prenumeranter och ökad konkurrens på marknaden för strömningstjänster. Visa mer...

För att svara upp mot konkurrensen läggs enorma summor på innehåll till strömningsplattformen. En summa som av analytiker i år spås hamna närmare 15 miljarder dollar. En väsentlig ökning från de knappa 9 miljarder dollar bolaget lade 2017.

Frågan många ställer sig hösten 2019 är om Netflix kan ta sig tillbaka till samma höjder som tidigare. Enligt Jim Cramer, aktieexpert på den amerikanska tv-kanalen CNBC, verkar svaret vara nej.

Det var han som först myntade akronymen FAANG, ett samlingsnamn för fem av de mest populära it- och teknikbolagen i USA. Där ingår Facebook, Apple, Amazon, Netflix och Googles Alphabet.

Nyligen föreslog Cramer att Netflix borde kickas från FAANG-gruppen och i stället ersättas av Microsoft.

Fakta Netflix och svenskarna • Bland svenska privatsparare har Netflix-aktiens popularitet minskat. • På nätmäklaren Avanza är Netflix bland de tjugo mest populära utländska bolagen att äga. Samtidigt har antalet ägare blivit färre: från 5 683 stycken sommaren 2018 till 4 629 i oktober 2019. En minskning på 15 procent. • Även på nätmäklaren Nordnet är Netflix svalare än tidigare. Sedan sommaren 2018 har antalet ägare minskat med 14 procent. Från 3 121 då, till 2 672 stycken nu. Visa mer...

– Det är lite lustigt och ganska talande. Börjar man hitta ett svart får i det här gänget är det Netflix, säger Tomas Otterbeck.

Samtidigt menar Otterbeck att bolagets svajiga börshöst inte nödvändigtvis återspeglar hela situationen för Netflix, som trots allt fortfarande är en tung aktör på tv-marknaden.

– Som alltid har både eufori och panik en tendens att gå överstyr, framför allt när det gäller aktiekurser.

I stället jämför han Netflix med svenska Spotify.

– Det finns helt klart en hel del likheter med konkurrenssituationen för Spotify för några år sedan. Vi kan såhär några år senare konstatera att Spotify fortfarande är störst i världen inom strömmad musik och Netflix har en dominerande ställning inom strömmad video. Detta kommer sannolikt inte ändras inom de kommande åren.

Även Frida Bratt menar att kapaciteten för att vända den dystra trenden finns.

– Det finns starka muskler och en stor kassa för att producera eget material. De har varit på den här marknaden och vet vad som fungerar. Det finns stora chanser att svara upp mot de andra jättarna, säger Bratt.

Robin Salomonsson/TT