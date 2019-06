Glad rock med Def Leppard

Foto: Mattias Mattisson

Slå upp rock i uppslagsboken så är det inte omöjligt att det är en bild på Def Leppard.

”Pour some sugar on me”, ”Hysteria”, ”Rock of ages”, ”Women”... hitlåtarna går att räkna upp till man blir blå i ansiktet. Under sin långa karriär har Def Leppard samlat stora fanskaror och nu är de tillbaka på Sweden Rock, självklart på största scenen och med en publik som sträcker sig så långt ögat kan nå.

Torsdagens spelning var för övrigt starten på bandets Europaturné.

Foto: Mattias Mattisson

Det mesta känns igen, men energi saknas det inte, Def Leppard är helt klart underhållande att lyssna på.

Även om det har gått många år sedan britterna från Sheffield först började spela ihop (1977 närmare bestämt) så finns det fortfarande utrymme för den glammiga och glittriga rocken som de står för. 2015 släpptes det senaste albumet så än finns det gnista i gubbarna.

Allt behöver ju inte vara ursinne och nattsvart!