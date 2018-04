Här är ALLA band som är klara för årets Sweden Rock

Foto: Erik Nylander/TT

Totalt 83 band och artister är klara för sommarens Sweden Rock Festival i Norje. Sydöstran listar ALLA banden som är klara.

Iron Maiden, Ozzy Osbourne, Judas Priest, Halloween, Stonesour, Yes featuring ARW, Meshuggah, Heavy Load, Rose Tattoo, Kreator, Body Count, Turbonegro, Wilmer X, Killswitch Engage toppar Sweden Rocks uppställning för 2018.

Graveyard, Backyard Babies, Uriah Heep, Tarja, Buckcheryy, In This Moment, Glenn Hughes performs classic Deep Purple.

The Darkness, Vixen, Baroness, Hardcore Superstar, Pretty Maids, Nazareth, Slade, Pain, Steelheart, Destruction, Coven, Focus, Doc Holiday,

H.E.A.T., Battle Beat, Dark Tranquillity, Madam X, Stratovarius, Primordial, Joe Lynn Turner, Dark Funeral, Lacuna Coil, Drashdïet, Suffocation, Skindred.

Rotting Christ, Brian Downey´s alive & dangerous, Nocturnal Rites, Misery Loves Co., The 69 Eyes, Chyra, The Dark Element, Girlschool.

Bullet, Pestilence, Benie Tormé, Ingloriuos, Avatarium, Sky High, The Mick Clarke band, The Raven Age, Pist.On F.KÜ., Hackensack.

Circus Maximus, The Quill, Lugnet, Torch, Crazy Lixx, The New Roses, Junkyard Drive, Three Dead Fingers, Coldtears, Frontback, Gain Eleven, Gaupa, Hedda Hatar, Nala, Nekrokraft, Spiral Skies, nationaldagsfirande med Astral doors, Rockklassiker Allstars.