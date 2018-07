Foto: Johan Nilsson/TT

Evakuering efter källarbrand i flerfamiljshus.

Blekinge

Det brann i en källare till ett trevåningshus i Mjällby under natten till onsdagen.

Larmet om branden på Kyrkvägen kom strax före klockan 01.30.

– Den är inte släckt, men ska vara under kontroll, säger Johan Nilsson, räddningschef i beredskap vid Räddningstjänsten västra Blekinge, klockan 02.10.

Han berättar att det brann i källaren varpå röken spred sig upp i trapphuset.

– Folk evakueras med hjälp av höjdfordon.

Totalt evakuerades 29 vuxna och åtta barn, enligt polisen som uppger att de flyttades till ett äldreboende i närheten. De ska ha kunnat återvända hem efter tre timmar.

Ingen av dem skadades fysiskt, enligt polisen.

Det är oklart hur branden startat. Räddningstjänstpersonal från Mjällby, Sölvesborg och Karlshamn arbetade på platsen.

Under tidig morgon meddelar polisen att insatsen är avslutad. Man ser ingen naturlig förklaring till branden och gör en anmälan om misstänkt mordbrand. Men ingen person är misstänkt inledningsvis.

Sverige

Branden i Trängslet i Dalarna spred sig under tisdagen över begränsningslinjen i det norra brandområdet och bland annat flygplan sattes in under tisdagen.

"Denna nya brand sprider sig inte längre men personalen beskriver det som ett utmanande läge och faran kan inte sägas vara över än", meddelade kommunen på sin hemsida sent på tisdagskvällen.

– Det är oförändrat läge. Branden har bekämpats hela natten, men det är en något besvärlig terräng, säger Anders Rosén, presstalesperson vid räddningstjänsten i Mora.

Under natten är det bara markpersonal som varit ute vid Trängslet, men både flygplan eller helikoptrar ska fortsätta släcka från luften under onsdagsmorgonen. (TT)

Världen

Minst 74 människor, bland dem många barn, har omkommit i den omfattande brandkatastrof som drabbat Grekland.

En utredning om brandorsakerna har inletts.

Det finns farhågor om att bränderna kan ha startats av kriminella som var ute efter att plundra övergivna hem.

– Jag är väldigt oroad över att bränderna startade samtidigt, säger premiärminister Alexis Tsipras.

Alla räddningsinsatser har mobiliserats för att bekämpa elden, enligt premiärministern. (TT)

Räddningstjänsten har på en dag räddat 484 människor som försökte nå Spanien via Medelhavet. Båtmigranterna befann sig ombord på 30 provisoriska fartyg vid Gibraltar sund och Alboránsjön mellan Spanien och Marocko.

Totalt har runt 18 650 personer nått Spaniens kust från årets början och fram till den 18 juli, enligt Internationella migrationsorganisationen (IOM). De flesta kommer från Afrika söder om Sahara, men även från Marocko.

Minst 294 båtmigranter har omkommit när de har försökt nå Spanien hittills i år, och totalt har 1 489 omkommit på Medelhavet. (TT)