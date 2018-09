Här är nattens händelser - lokalt och i omvärlden

Foto: Johan Nilsson/TT

Det har varit en lugn natt i Blekinge enligt polisen.

Sverige

När valrörelsen går in i slutspurten har flest väljare förtroende för Annie Lööf. Hon ligger på 41 procent, enligt DN/Ipsos senaste opinionsmätning, vilket kan jämföras med 37 procent i augustimätningen.

Störst kliv har dock Ebba Busch Thor tagit, med 29 procent jämfört med 19 procent förra gången. Siffrorna är de högsta för partiet sedan Alf Svenssons dagar i början av 2000-talet.

Statsminister Stefan Löfven (S) låg i augustimätningen jämsides med Lööf, men har nu ökat lite mindre och ligger på 40 procent.

Även tre andra partiledare skuttar uppåt, Ulf Kristersson (M), Jonas Sjöstedt (V) och Jan Björklund (L). SD-ledaren Jimmie Åkesson och MP:s båda språkrör Isabella Lövin och Gustav Fridolin har en försumbar förändring skriver DN. (TT)

Lagom – men ändå en Mercedes. Så presenterade Daimlerchefen Dieter Zetsche den kommande elbilen EQC under världspremiären i Värmdö utanför Stockholm.

Mercedes EQC är den första produktionsklara bilen i den nya, helt eldrivna EQ-serien. Mercedes tidigare batteribilar erbjuds också med förbränningsmotor, medan EQ-serien utvecklats för eldrift från början.

Fram till 2022 ska sju stycken modeller i serien lanseras, berättar Fredrik Wahrolén, pr- och kommunikationschef på Mercedes-Benz Sverige. Att den första bilen i serien är en suv beror på det stora intresset för segmentet.

Bilen har testats under flera år, bland annat i 40 graders hetta i södra Spanien och i minus 35 graders kyla i norra Sverige. (TT)

Världen

Rwanda sätter nytt världsrekord i andelen kvinnor i parlamentet – drygt två av tre ledamöter i det nya underhuset är kvinnor, rapporterar tidningen The New Times i Kigali.

Redan tidigare hade det afrikanska landet flest kvinnor i toppolitiken, men andelen stiger ytterligare efter måndagens parlamentsval.

I det rwandiska samhället har kvinnorna varit fler än männen sedan folkmordet i landet 1994, som män föll offer för i högre grad än kvinnor. (TT)

Antalet döda efter tyfonen Jebis framfart i Japan har stigit till ett tiotal. Och tusentals människor tvingades tillbringa natten på Kansais internationella flygplats.

Orkanvindarna drämde under tisdagen in ett fartyg i bron som förbinder flygplatsen – som ligger på en "H"-formad konstgjord ö – med omvärlden. Eftersom flygen också ställts in satt därmed 3 000 personer fast där över natten till onsdagen.

Nu evakueras flygplatsen sjövägen. (TT)

Sexfaldiga mästarinnan Serena Williams, USA, besegrade Katarina Pliskova, Tjeckien, i raka set 6–4, 6–3 i US Open-kvarten.

Williams dominerade matchen och satte 13 ess mot den åttondeseedade tjeckiskan. Det var Williams första seger över en topp 10-spelare sedan hon fött barn förra året.

I semin möter Williams lettiskan Anastasija Sevastova som tidigare under tisdagen slog ut fjolårsvinnaren Sloane Stephens. I den fuktiga New York-hettan föll den tredjeseedade amerikanskan tungt med siffrorna 2–6, 3–6.

– När du inte spelar de viktiga bollarna bra kan matchen rinna dig ur händerna, säger Stephens, som missade totalt sju brejkchanser i första set. (TT)

Kvarlevor efter 90 elefanter har hittats i Botswana. Djuren har enligt Elephants without borders skjutits nära vattenhål i Okavangodeltat i norra delen av landet. Tjuvjägarna antas ha varit ute efter elfenben.

– Vi inledde vår undersökning den 10 juli och har hittat 90 skelett sedan dess. Vi hittar nya varje dag, säger organisationens chef Mike Chase.

– Det här är det största fallet av tjuvskytte av elefanter jag har sett eller läst om i Afrika. (TT)