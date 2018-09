Här är nattens händelser - lokalt och i omvärlden

Foto: Johan Nilsson/TT

Stockholm

Sköts ihjäl i Stockholm. Den man i 25-årsåldern som hittades skadad utomhus i Farsta i södra Stockholm efter en skottlossning under fredagskvällen avled strax efter att han inkom till sjukhus under natten till lördagen.

– Vi har hämtat en person till förhör och kontrollerat ett antal personer, säger Åsa Wallentin, presstalesperson vid Stockholmspolisen, till TT.

Polisen fick larm från flera personer som hört höga smällar i området Larsboda intill Farsta söder om Stockholm strax före 22-tiden på fredagskvällen.

När polisen kom till platsen hittades mannen svårt skadad och en stor polisinsats drogs i gång som beräknas pågå under natten.

– Vi arbetar fortfarande med insatsen, brottsplatsen är avspärrad och en teknisk undersökning pågår och dörrknackning pågår i området för att höra personer som kan ha hört eller sett något, säger Åsa Wallentin.

En mörk bil ska ha lämnat platsen. Det finns också uppgifter om en bilbrand i närheten.

– Vi utesluter inte att det kan hänga ihop med tanke på tid och plats, säger Åsa Wallentin. (TT)

Gävle

Tårgasattack mot polisstation. Polisstationen i Gävle utsattes för ett attentat under natten till lördagen.

Vid 01-tiden kastade en okänd gärningsman in en tårgasgranat in i garaget till arrestintaget.

– En polisbil var på väg in i arrestintaget och garagedörren öppen när en gärningsman kastade in en tårgasgranat in i garaget efter bilen, säger Pär Olsson, RLC-befäl vid polisregion Mitt.

Ingen polispersonal skadades men röken spreds in i intagsgaraget och till viss del in i arrestintaget så räddningstjänsten kom till platsen för att vädra ut röken.

– Vi har upprättat en anmälan om sabotage. I övrigt kan vi inte kommentera utredningsläget men vi jobbar intensivt med utredningen nu, säger Pär Olsson. (TT)

Sverige

Stormen Knud drar vidare. Trots upprepade strömavbrott, nedfallna träd och problem i trafiken har inga större händelser och allvarligare olyckor rapporterats i Knuds väg.

Vid 02-tiden natten till lördagen hade vindarna kulminerat och klassats ner till klass 1-varning i vissa delar av landet.

– Det blir bara bättre och bättre nu och Knud är på väg norrut. Det som tidigare var klass 2-varningar är nu bara klass 1 med 21-24 meter per sekund. Det är alltså fortfarande blåsigt men den har tappat i kraft och det är inte längre storm någonstans. Den var ganska kortlivad, säger Arvid Olsen, meteorolog på SMHI, till TT.

På lördagen blir det fortsatt blåsigt friska vindar tidvis i Sydsverige och en och annan åskskur framförallt i Götaland. Svealand får mest uppehåll men friska sydvästvindar och eventuellt någon lokal skur.

– Det blir betydligt svalare, runt 10-15 grader och det kommer kännas ganska småkallt eftersom det är såpass blåsigt, säger Arvid Olsen.

Även Trafikverket kan rapportera ett lugnare scenario på vägarna. – Det är inte alls lika mycket nu. Tidigare kom det in många rapporter om träd på vägen men det är ett tag sedan jag fick in någonting så Knud verkar ha dragit vidare, säger Therese Strömberg, pressinformatör på Trafikverket.

SOS Alarm har inte sett fler problem med Knud än med de vanliga höststormarna.

– Det är ett ständigt flöde av hinder på vägen, båtar som sliter sig och träd över järnvägen, men det är allmänt som stormar brukar vara. Jag har inte uppfattat att det är några allvarligare personskador eller större infrastrukturella skador på grund av Knud, säger Johnny Blanck, presstalesman på SOS Alarm.

– Samhället känns väl förberett. (TT)