Foto: Johan Nilsson/TT

Man död i trafikolycka. En anhållen efter stöld i vindsförråd.

BLEKINGE

En 62-årig man omkom i en trafikolycka på väg 29 utanför Karlshamn. Olyckan skedde i en korsning vid halv elva-tiden på tisdagskvällen.

Polisen kommer utreda olyckan vidare. Mannens anhöriga är underrättade.

En man är anhållen misstänkt för att ha stulit saker ur ett vindsförråd i Karlskrona.

Mannen greps sent på nyårsdagen. Polisen håller på att jobba med ärendet under natten mot onsdagen.

– Vi har hittat en del gods där som vi befarar är stulet, säger Malin Pärmborn, inre befäl vid polisen i Karlskrona.

Polisen berättar att de fick tag på mannen med hjälp utav vittnesuppgifter.

SVERIGE

Tiotusentals hushåll i Sverige är under natten utan el på grund av den kraftiga stormen Alfrida, som fortsätter rasa.

Öresundsbron är stängd i båda riktningarna och över 97 000 hushåll saknar ström tidigt på morgonen, men siffran ändras snabbt.

Vindarna har varit som starkast över Svealand och Götaland under natten och tidigt på morgonen. I Norrland har vinden avtagit på de flesta håll. På flera andra håll i Sverige har SMHI:s byvindsvarningar tagits bort.

– Klass 2-varningarna för östra Svealand är kvar under morgonen. Även för Gotland är en klass 2-varning kvar och för Öland har vi en klass 1-varning för mycket hårda vindar, säger meteorolog Sandra Andersson vid SMHI till TT vid klockan 05.

Även om det kommer att vara fortsatt väldigt blåsigt i stora delar av landet är vindarna långsamt avtagande. (TT)

VÄRLDEN

Minst 19 personer har dödats och 35 har skadats i sammandrabbningar mellan jihadister och rebeller i norra Syrien.

Det uppger oppositionella syriska människorättsobservatoriet (SOHR), som säger att två av de döda var civila.

Striderna ska ha skett mellan jihadistgruppen Tahrir al-Sham mot en allians av rebellgrupper i Aleppoprovinsen. (TT)

Polisen i engelska Manchester har frihetsberövat en 25-årig man misstänkt för att under nyårsaftonen ha attackerat tre personer med kniv. Mannen hålls under den lagstiftning som reglerar psykisk sjukdom, enligt Manchesterpolisen. Samtidigt kvarstår den utredning om terrorbrott som inleddes tidigare under tisdagen. (TT)

Amerikanska gränsvakter sköt tårgas in i Mexiko för att förhindra en grupp migranter från att försöka att korsa gränsen till USA.

Tårgasmoln kunde ses vid gränsstängslet, och en migrant tog upp en behållare och kastade tillbaka den över till amerikanskt territorium igen.

Enligt USA:s myndighet för tull- och gränsbevakning CBP var syftet med tårgasen att förhindra människor från att kasta sten mot gränspersonal, en uppgift som ifrågasatts av vittnen. (TT)

USA:s president Donald Trump har dåligt inflytande över folks lösenordsvanor. Hans förnamn har nämligen blivit ett av de vanligaste lösenorden, i en sammanställning av Splashdata.

"Tyvärr herr president, men det här är inte några fake news – att använda ditt namn eller något vanligt namn som ett lösenord är ett farligt beslut", säger Morgan Slain, cd för Splashdata, sedan "donald" blivit det 23:e vanligaste lösenordet i årets lista. (TT)