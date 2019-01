Foto: Johan Nilsson/TT

Flera utryckningar för räddningstjänsten, Småkronorna i blåsväder och ”Apeshit” ledde till besöksrekord. Här är nattens händelser.

BLEKINGE

Räddningstjänsten har under hela natten arbetat med eftersläckningsarbetet efter den villabrand som skedde sent igår kväll i Sölvesborg. Under natten kallades räddningstjänsten även till en soteld på Linnévägen, även det i Sölvesborg.

Väl på plats kunde räddningstjänsten kunde konstatera att det slagit ut rök och gnistor från skorstenen men det har inte rört sig om någon brand. Räddningstjänsten kontrollerade villan och murstocken med hjälp av en värmekamera innan de kunde lämna platsen.

SVERIGE

Ett stall till Hageby ridklubb i Norrköping började under natten mot fredagen att brinna. Ett 20-tal hästar befann sig vid tidpunkten i stallet.

När räddningstjänsten kom till platsen brann en vägg, men man lyckades få kontroll på branden utan att skada hästarna.

– Det är en träkonstruktion med torrt och väldigt brännbart material så det var nog på gränsen att vi klarade att släcka det här. Någon minut till så hade det varit kört, säger Daniel Agerhult, inre befäl vid östra Götalands räddningstjänst, till Norrköpings tidningar.

Hästarna kunde evakueras, men det var vid tretiden fortfarande osäkert om något djur skadats. Branden misstänks ha varit anlagd och polisen har inlett en förundersökning om mordbrand.

Det svenska juniorlandslaget i ishockey har hamnat i blåsväder efter uttåget ur JVM. Efter den överraskande förlusten mot Schweiz spenderade flera spelare en natt på krogen, något som strider mot landslagets regler.

– Om det stämmer är det otroligt korkat, otroligt ansvarslöst och absolut ingenting vi står för, säger förbundskaptenen Tomas Montén till Aftonbladet.

Enligt presschefen Anders Feltenmark gäller strikt alkoholförbud under landslagssamlingar.

– Vi ska göra allt vi kan för att få reda på vad som hänt. Det är steg ett. Och sen när vi vet det får vi titta på vad som är nödvändigt att göra. Man börjar inte med bestraffning, man börjar med att ta reda på vad som hänt. Men reglerna för alkohol är glasklara. Det finns inget utrymme att missförstå.

VÄRLDEN

Det världskända konstmuseet Louvren i Paris har slagit besöksrekord, men det är inte på grund av några nya konstverk. Det är nämligen tack vare låten ”Apeshit”, gjord av superstjärnorna Beyoncé och Jay-Z.

I musikvideon syns paret framträda på museet, med kända verk som Mona Lisa och Venus de Milo i bakgrunden. Paret fick sedan sin egen konstrunda på museet. Enligt Louvrenchefen Jean-Luc Martinez är parets video orsaken till att man nu satt nytt rekord för besökare under ett år: 10,2 miljoner.

– Det är fint att se att de här amerikanska artisterna, kreativa människor av i dag, är intresserade av ett museum fullt av arkeologi och uråldrig konst, säger han.

Det tidigare rekordet sattes 2012, med 9,7 miljoner besökare.

Demokraten Nancy Pelosi har valts till talman i USA:s representanthus i samband med kongressens öppnande.

Valet av Nancy Pelosi var väntat med tanke på att Demokraterna har majoritet i representanthuset sedan mellanårsvalet i november i fjol. Senare samma månad utsåg partiet henne till sin kandidat till talmansposten.

Trump höll en oannonserad presskonferens, där han inte svarade på några frågor, och passade på att gratulera Pelosi för den "stora, stora bedriften".

– Förhoppningsvis kommer vi att samarbeta och få massor av saker gjorda, som infrastruktur och mycket mer. Och jag vet att de hemskt gärna vill det, även jag.

Nästan tusen poliser från England och Skottland ska börja öva för att kunna sättas in i Nordirland om det blir stökigt efter det brittiska utträdet från EU, enligt The Guardian.

En så kallad hård brexit kan innebära gränskontroller mellan Irland och Nordirland, vilket i sin tur befaras kunna leda till oroligheter.

Enligt tidningen kräver en insats i Nordirland utrustning och taktik som skiljer sig från polisernas vanliga sysslor.