En natt utan större polisiära händelser i Blekinge.

En till sjukhus efter explosion i Lund.

Skåne

En person har förts till sjukhus efter en explosion i centrala i Lund, rapporterar flera medier.

– Ambulans har varit på plats och en person har avförts till sjukhus, säger Mia Lorén på SOS Alarm, till SVT Nyheter Skåne.

Flera personer larmade vid 02.40 om en kraftig smäll. Räddningstjänsten uppger för Aftonbladet att explosionen inträffade i ett tvåvåningshus med butiker i gatuplan och bostäder ovanför.

– Vi fokuserade på att undersöka skadorna på huset och eventuell rasrisk. Största skadorna är på en livsmedelsbutik, dörr och fönster har blåsts ut. Det har även uppstått en vattenläcka i byggnaden. Vi stängde av vattnet ute i gatan, i samråd med polisen ville vi inte gå in i byggnaden, säger Joel Johansson, inre befäl vid räddningstjänsten.

Polisens bombgrupp undersöker platsen. (TT)

En man i 25-årsåldern greps av polis i södra delen av Kristianstads kommun sent på fredagskvällen.

Han misstänks ha misshandlat en annan man. Ingen av de inblandade ska ha behövt sjukvård, enligt polisen.

Gripandet skedde vid 23-tiden.

– Vi håller på och ringer åklagare nu. Han är rätt berusad, så vi har inte kunnat förhöra honom än, säger Rickard Karlsson, jourhavande förundersökningsledare vid polisen i Kristianstad, vid 02-tiden.

Inte heller vid 05-tiden har mannen kunnat förhöras än.

Under natten sökte polis efter misstänkta tjuvar i trakterna kring Loshult i Osby kommun, nära gränsen mellan Skåne och Kronobergs län.

– De håller på för fullt med hundar där uppe. De har hittat någon bil, säger Rickard Karlsson, jourhavande förundersökningsledare vid polisen i Kristianstad, vid 02-tiden.

Senare berättar han att det handlar om att diesel stulits från en bil vid ett stenbrott, oklart hur mycket.

– De har precis gett upp det. Vi har inte hittat några tjuvar. Vi har hållit på hela natten, säger Karlsson strax efter klockan 05 på lördagsmorgonen.

Sverige

Strax före klockan 23.30 larmades polisen om att två personer knivhuggits utomhus på Skranta i Karlskoga.

Det var den ene av de två männen som ringde polisen och berättade att han och hans kompis var skadade. Även vittnen ska ha hört av sig till polisen om händelsen.

– De är talbara och vid medvetande båda två och förda till USÖ i Örebro för vård, säger Anders Gustavsson, vakthavande befäl vid polisen i region Bergslagen, inledningsvis.

Polis har spärrat av en misstänkt brottsplats samt platsen där männen hittades.

– Tekniker är på våg till platsen för att säkra spår. Målsägande är inte hörda än. Så fort de är färdigvårdade ska vi hålla förhör och se vart det leder, säger Gustavsson strax före klockan 01.30.

Brottsrubriceringen är försök till mord alternativt grov misshandel.

De skadade männen är i 20-årsåldern. De ska senare ha kunnat förhöras.

Ingen person är misstänkt klockan 04.30. Då pågår den tekniska undersökningen på brottsplatsen och på platsen där männen hittades.

Polisen har under natten till lördagen knackat dörr och hållit vittnesförhör.

Världen

Bulgariens rättsvårdande myndigheter har sprängt en misstänkt kriminell organisation som ska ha rekryterat fattiga personer och fått dem att sälja sina njurar för transplantation.

Transplantationerna utfördes i Turkiet med förfalskade handlingar där det stod att donator och mottagare var nära släkt, enligt åklagare. Minst fem transplantationer har genomförts sedan februari.

Tre män och en kvinna åtalas för den misstänkta handeln. (TT)

Kenya blev på fredagen världens tredje land att rutinmässigt vaccinera spädbarn mot malaria.

Det rör sig om ett pilotprogram där vaccinet införs gradvis i några av de svårast drabbade områdena i landet.

"Det är en spännande tid för Kenya när vi rullar ut det här vaccinet i delar av landet där bördan av malaria är som högst", säger hälsominister Sicily Kariuki i ett uttalande.

Vaccinet riktar in sig på den dödligaste och vanligaste formen av malaria, där barn under fem år står för två tredjedelar av alla globala dödsfall från den myggburna sjukdomen. 120 000 barn beräknas få vaccinet, som tas samtidigt som andra rutinmässiga vaccinsprutor, under pilotprogrammet.

Varannan minut omkommer ett barn i malaria, enligt WHO. Bara i Kenya avled 10 000 personer i sjukdomen 2016. (TT)