En natt utan större polisiära händelser i Blekinge.

Dömd person trotsade inreseförbud i Skåne.

Skåne

En man i 35-årsåldern som belagts med inreseförbud efter tidigare brott i Sverige har ändå tagit sig in i landet.

Han stoppades av polis i en bil i Trelleborg vid 03-tiden på natten till fredagen.

– Han blev hitkörd och blev anhållen. Så blir det väl en häktningsförhandling om ett par dagar, säger Tenny Eriksson, jourhavande förundersökningsledare vid polisen i Ystad.

När mannen dömdes för brott fick han fem års inreseförbud, men bara 1,5 år ska ha passerat så här långt.

Sent på torsdagskvällen inträffade en singelolycka vid Bökebäck, öster om Arild i Höganäs kommun.

– En personbil körde in i en trädgård och sedan lämnade flera personer bilen till fots, säger Rickard Lundqvist, presstalesperson vid polisen i region syd.

Larmet kom strax före klockan 22.30. Räddningstjänst, ambulanspersonal och polis skickades till platsen.

Polisen sökte med bland annat helikopter och hundpatruller.

– Vi har hittar några individer som eventuellt har varit involverade i olyckan. Vi ska reda ut vad de har haft för roll i det här, säger Lundqvist.

Sverige

Flera bilar förstördes i en kraftig brand på en parkering i Norrköping på torsdagskvällen.

Enligt larmet började branden med en explosion, något polisen efter undersökningar på platsen misstänker inte stämmer.

– Det kan vara ett däck som har smällt av hettan, säger Joel Gerdin, vakthavande befäl vid polisen i region Öst.

Fyra bilar är helt eller delvis utbrända, enligt polisen. (TT)

En bil stals vid ett rån på ett behandlingshem i Töreboda sent på torsdagskvällen.

Polisen larmades om rånet klockan 23.07. Två unga män kunde gripas som misstänkta senare under natten.

Detta efter en polisjakt som slutade i Örebro-området, där E18 möter E20 i södra delen av staden.

– De har väl kört fort och försökt undkomma ända från där de stulit bilen. När polisen skulle få hejd på det här slutade det med att de körde rakt in i polisbilen bakifrån. Han är hundförare och det var ett under att hunden inte blev mosad där bak, säger Kenneth Johannesson, vakthavande befäl vid polisen i region Bergslagen.

Hunden fördes till djursjukhus och de misstänkta samt polisen till Universitetssjukhuset Örebro.

– Det var lite pådrag. Polismannen och båda tjuvarna skadades, säger Kenneth Johannesson, vakthavande befäl vid polisen i region Bergslagen.

Enligt polisen i Västra Götaland ska de två ungdomarna även tvingat till sig en mindre summa kontanter på behandlingshemmet i Töreboda.

Världen

Minst elva amerikanska soldater skadades i Irans attack mot en militärbas i Irak den 8 januari, meddelar den amerikanska militären.

Tidigare har det från officiellt håll hävdats att inga personer sårades i anfallet. President Donald Trump sade morgonen efter angreppet att "inga amerikaner skadades i nattens attack".

"Även om ingen amerikansk personal omkom i det iranska angreppet mot al-Asad-basen har flera fått vård för hjärnskakningar och de är fortfarande under uppsikt" skriver militären i ett meddelande.

Anfallet orsakade stora materiella skador runt flygbasen. De omkring 1 500 soldaterna blev förvarnade om attacken och de flesta hade sökt skydd i bunkrar när det skedde.

Såväl danska som norska soldater befann sig också på den beskjutna militärbasen. De båda ländernas försvarsdepartement har uppgett att ingen av dem skadades. (TT)

Regnet som dragit in över det branddrabbade Australien innebär en efterlängtad hjälp i släckningsarbetet.

– Vi har haft regn över de flesta av våra brandplatser de senaste 24 timmarna, säger Angela Burford vid räddningstjänsten RFS i delstaten New South Wales, till TT.

Fukt, svagare vindar och lägre temperaturer har begränsat aktiviteten i de drygt 80 bränder som fortfarande rasade i delstaten under fredagsmorgonen, lokal tid. På ett dygn har antalet minskat från strax under 100, och antalet förväntas fortsätta att minska under helgen. (TT)