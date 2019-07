Hunden Hailey försvann efter krock på E22 - ägaren My vädjar om hjälp

Foto: Privat

Hjälp My Olsson att hitta Hailey!

Chihuahuan försvann i går eftermiddag i samband med en olycka på E22 utanför Bräkne-Hoby.

Samtliga inblandade i olyckan klarade sig utan skador - men när My Olsson från Karlshamn smällde med bilen försvann chihuahuan Hailey.

Hunden ska ha setts igår vid 17-tiden runt olycksplatsen vid Galtsjön, därefter har Hailey inte synts till.

Ägaren My Olsson skriver i ett inlägg på Facebook att hon är väldigt skygg - nu vädjar hon om allmänhetens hjälp.

– Försök inte att ta henne, så fort ni ser något ring oss och säg tid och plats! Ring ring, tveka inte. Minsta lilla, vi måste hitta henne, skriver My.

Inlägget har fått fler än 4 200 delningar och 280 kommentarer på mindre än ett dygn.

– Vi letar just nu efter henne där hon senast sågs, säger My när Sydöstran ringer upp henne vid 15-tiden under tisdagseftermiddagen.

Har du sett något?

Ring polisens tipstelefon på 114 14 eller till My Olsson på telefon 070-914 0416.