I natt släcks TV4 för en tredjedel av Sveriges hushåll

Det blev ingen överenskommelse under kvällens möte. Därmed kommer TV4-kanalerna och C more att släckas för en tredjedel av svenska hushåll vid midnatt.

I ett pressmeddelande skriver Com Hem att Tele2:s vd Anders Nilsson under kvällen har träffat Telias tillförordnade vd Christian Luiga, och Casten Almqvist, affärsområdeschef för media, i ett försök att säkerställa Com Hem- och Boxer-kundernas tillgång till TV4 och C More.

– Tyvärr har de påbörjade samtalen ännu inte resulterat i en överenskommelse om de rättigheter våra kunder efterfrågar. Detta innebär att vi tvingas släcka kanalerna i kväll kl. 23:59 den 10 december, skriver man i pressutskicket.

Anders Nilsson, vd för Tele2-koncernen, kallar det för ett misslyckande för alla parter att kunderna hamnar i kläm.

– Vi kommer fortsätta göra allt vi kan för att hitta en långsiktig lösning som gör TV4 tillgänglig för alla, och under tiden kommer vi självklart kompensera våra kunder så gott vi kan”, säger han.

Exakt hur respektive kunds utbud påverkas är beroende av abonnemang. Enligt pressutskicket kommer individuell information om detta att skickas ut till samtliga kunder via sms och går att läsa om på Com Hems och Boxers hemsidor.