Illröd fredag blir en kritisk branddag

Brandrisken i södra Sverige höjs till extrema nivåer och landet rustas för att klara av nya bränder.

– Fredagen kommer att bli kritisk, säger Rickard Hansen, handläggare på MSB.

Branden i Trängslet i Dalarna spred sig under tisdagen över begränsningslinjen i det norra brandområdet och bland annat flygplan sattes in under tisdagen.

"Denna nya brand sprider sig inte längre men personalen beskriver det som ett utmanande läge och faran kan inte sägas vara över än", meddelade kommunen på sin hemsida sent på tisdagskvällen.

– Det är oförändrat läge. Branden har bekämpats hela natten, men det är en något besvärlig terräng, säger Anders Rosén, presstalesperson vid räddningstjänsten i Mora.

Under natten är det bara markpersonal som varit ute vid trängslet, men både flygplan eller helikoptrar ska fortsätta släcka från luften under onsdagsmorgonen.

– Vad vi vet om branden just nu är att den i alla fall inte sprider sig, säger Anders Rosén till TT vid halvfemtiden.

På plats i dalarna finns även brandmän från Tyskland på plats.

– Det går bra för dem. De har börjat arbeta hårt med en gång och är mycket ivriga, säger Anders Rosén.

I det södra brandområdet håller sig elden inom begränsningsområdet.

Risken för nya bränder i andra drabbade delar av landet ser dock ut att minska något de närmaste dagarna, och i stället ökar risken till extrema nivåer i Svealand och Götaland. Brandriskvärdena ser senare i veckan ut att bli lika extrema i de södra delarna av landet som de var då skogen i Västmanland brann 2014.

– Brandriskprognoserna ger oss olika ledtrådar om risken för att bränder uppstår, hur de sprider sig och hur bränderna uppför sig om de uppstår. De talar också om hur torrt det är djupare ner i marken, säger Rickard Hansen på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Det är SMHI som gör prognoserna och som ansvarar för att utfärda varningar. Nu skriker institutets karta illrött för södra Sverige under fredagen, vilket innebär extrema risker.

– Brandriskprognoserna styr ganska mycket, till exempel fördelningen av resurser för oss och för räddningstjänsterna. Vi flyttar materiel dit risken blir störst, säger Patrik Jansson, talesperson för MSB:s särskilda organisation för bränderna.

Inrikes- och justitieminister Morgan Johansson (S) framhöll vid en presskonferens på tisdagen det mycket allvarliga läget.

– Vi har fortlöpande kontakter med EU-kommissionen, säger han.

Regeringen kallar till sig Krishanteringsrådet för möte om skogsbränderna, skriver Dagens Nyheter. Det bekräftar inrikesminister Morgan Johanssons statssekreterare Charlotte Svensson för tidningen. "Vi träffas och har alltid ömsesidig orientering vid större kriser", skriver hon.

I rådet ingår normalt bland andra rikspolischefen, säkerhetspolischefen, överbefälhavaren, chefen för MSB och en landshövding som företräder länsstyrelserna.

Flera utländska styrkor har anlänt och börjat jobba. Den polska styrkan delas upp och arbetar i Jämtland med Sveg som bas samt i Ljusdal. Franska styrkor har anlänt till Färila i Ljusdal, och tyska brandmän kämpar med branden i Trängslet. Under onsdagen väntas de portugisiska brandplanen till Sverige.

Samtidigt som svenska skogar står i brand rasar fruktansvärda bränder i Grekland, där minst 74 personer omkommit. Frågan är hur det går med alla de utländska styrkor som är här och hjälper till, när även Grekland begärt hjälp av de europeiska myndigheterna.

Fördelningen av resurser sköts av en särskild europeisk myndighet, European Rescue Coordination Centre.

– Det är en fråga för EU. Men resurserna måste så klart användas där de behövs mest, säger Morgan Johansson.

Men enligt Carlos Martin Ruiz De Gordejuela, talesperson för Europeiska kommissionen, råder ingen konkurrens mellan länderna om resurser.

– Hjälpen är skräddarsydd. Den beror på situationen. Hittills har vi varit kapabla till att förse Grekland med vad de frågade efter, säger han till TT.

Fakta Hög brandrisk i söder SOS Alarm hade på tisdagskvällen 38 aktiva ärenden med brand i terräng runtom i landet. Enligt de prognoser som läggs ut på dinsakerhet.se ser risken för skogsbränder ut att minska något i Sveriges norra halva de närmaste dygnen, medan läget om möjligt kan förvärras ännu mer i södra halvan. Fredagen är kritisk – då är risken skyhög i södra Sverige. I norr minskar risken både för nya bränder och för spridning av tidigare eldsvådor. Enligt SMHI väntas visserligen en del regn i Jämtland det närmaste dygnet, men det är i fjällområden där det inte brinner. Källa: SMHI, SOS Alarms rikstäckande lägesuppdatering Visa mer...