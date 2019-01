Jessica bjuder på personlig show

Fakta

Sångerskan Jessica Andersson kommer till Blekinge med showen På dejt med Jessica Andersson. Den 8 mars gästar hon Karlshamns stadsteater och den 6 april är det Karlskrona konserthusteater som får besök.

Showen är en blandning av musik, humor och allvar.

Hon har deltagit i Melodifestivalen sju gånger. Som en del av duon Fame vann hon tävlingen. Hennes låt I did it for love låg på Svensktoppen nästan 100 veckor och förra året tävlade hon med Party Voice.

Utöver det vann hon Guldmasken 2008 för bästa kvinnliga huvudroll i musikal/revy för sin medverkan i Little shop of horrors 2008, medverkat i Diggiloo 13 av 16 säsonger samt varit programledare för Ensam mamma söker.