Johan Hultgren: ”Vikingarna har bytt stridsyxan mot gitarr”

Foto: Mattias Mattisson

Vikingarna och inte minst Asagudarna var duktiga på att allt som oftast hamna i situationer som passar utmärkt som grund för rockmusik.

Och jag älskar det!

Några tält har bytt plats, ett nytt matområde har byggts upp (The Smokepit) men annars är det mesta sig likt. Solen bränner i nacken och från de olika scenerna spelas rock från allsköns genrer, ett riktigt smörgåsbord både för den invigde och för den som vill bredda sin smak.

I år finns flera av mina favoriter på plats, inte minst Amon Amarth, ett svenskt melodiskt death metal-band som ofta går varma både i min skivspelare och i digital form.

Bandets låtar har ofta en koppling till våra förfäder, vikingarna, som en gång härjade runt och spred vår kultur på ett lite mer hårdfört sätt än vad dagens musikexport gör.

För några år sedan hade jag nog dragit mig lite för att berätta att jag är svag för metal med tydligt vikingatema – men inte nu längre. Från att ha varit kidnappade av främlingsfientliga krafter känns det nu som att vikningarna har fått komma in i kulturens finrum igen.

Flera böcker på temat fornnordisk mytologi har släppts och serier så som HBO:s ”Vikings” och ”Norsemen” på Netflix har hjälpt till att lätta på stigmat, liksom tv-spel som God of War 4.

Och tur är väl det, varför skulle man inte kunna lyssna på riktigt bra metal som handlar om denna väldigt spännande del av vår historia utan att vara orolig för att få en oförtjänt stämpel?

Vikingasagorna är verkligen som gjorda för att skrivas om till rockmusik. Asagudarna var inte bara orädda krigare utan lyckades även allt som oftast hamna i mer eller mindre absurda situationer, ofta med Lokes förtjänst.

I min favoritlåt med Amon Amarth, ”Twilligt of the thundergod” berättas till exempel berättelsen om hur Tor går ut i strid med Midgårdsormen och i ”Guardians of Asgaard” får vi ta del av asarnas kamp mot den eviga fienden, jättarna.

Under torsdagskvällen ser jag därför fram emot att förflyttas till fiktiva slagfält, höra berättelser om de sluga gudarnas många krig och lyssna på musikaliska tolkningar av 1 000 år gamla berättelser.

Kanske försvann vikingarna aldrig på riktigt, kanske sadlade de bara om och bytte ut stridsyxan mot gitarrer, basar och trummor.