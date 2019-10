Kommunernas och regionens skuldindrivning minskar

Foto: Vilhelm Stokstad/TT

Antalet betalningsförelägganden i Blekinge har minskat kraftigt under 2019. Av länets kommuner så toppar just nu Karlskrona.

Förra året ökade antalet ansökningar om betalningsföreläggande från kommuner och regioner kraftigt, och hamnade till slut på cirka 120 000 stycken i hela landet. Hittills i år har Kronofogden fått in drygt hälften så ansökningar, enligt en sammanställning som Nyhetsbyrån Siren har gjort.

– I år har inflödet minskat med cirka 30 procent om man jämför januari till augusti i år mot förra året, säger Johan Krantz, analytiker på Kronofogden.

Även i Blekinge har antalet betalningsförelägganden minskat påtagligt.

Foto: Nyhetsbyrån Siren

Av länets kommuner toppade Karlshamn förra året statistiken med 156 förelägganden. Under perioden januari–augusti i år har Kronofogden bara fått in 37 betalningsförelägganden från Karlshamns kommun.

Flest förelägganden hittills under 2019 har Karlskrona kommun med 78 stycken. Förra året var den siffran 124.

Samtliga av Blekinges kommuner har hittills i år färre betalningsförelägganden än under 2018, med undantag för Olofströms kommun som har 16 stycken jämfört med 12 förra året.

Enligt Johan Krantz på Kronofogden är nedgången en direkt konsekvens av SVT:s Uppdrag gransknings avslöjande i början av året om att orsaken till den kraftiga ökningen av ärenden var ett nytt avtal mellan Sveriges kommuner och landsting, SKL, och världens största inkassobolag.

– Det fick en omedelbar effekt. Både kommuner och landsting har sett över det här, säger Johan Krantz.

Fakta Betalningsförelägganden till Kronofogden 2015–2019 Karlshamns kommun: 2015: 154 • 2016: 130 • 2017: 143 • 2018: 156 • 2019: 37 Karlskrona kommun: 2015: 154 • 2016: 98 • 2017: 102 • 2018: 124 • 2019: 78 Olofströms kommun: 2015: 9 • 2016: 18 • 2017: 17 • 2018: 12 • 2019: 16 Ronneby kommun: 2015: 9 • 2016: 17 • 2017: 17 • 2018: 26 • 2019: 8 Sölvesborgs kommun: 2015: 24 • 2016: 72 • 2017: 84 • 2018: 82 • 2019: 64 Blekinge läns landsting: 2015: 162 • 2016: 162 • 2017: 402 • 2018: 1 124 • 2019: 540 Region Blekinge: 2015: 7 • 2016: 144 • 2017: 213 • 2018: 155 • 2019: 6 Visa mer...

För Blekinge läns landstings del har antalet betalningsförelägganden mer än halverats, från 1 124 stycken under 2018 till 540 hittills 2019. Region Blekinge har sex anmälda förelägganden under 2019, jämfört med 155 under föregående år.

Antal mål från regionerna runt om i landet varierar kraftigt.

– Varför det är så stora skillnader är en intressant fråga, men det är svårt för oss att veta vad det beror på, säger Johan Krantz.