LISTA: Hon gjorde årets bästa platta

Fakta

1. Robyn: "Honey"

2. First Aid Kit: "Ruins"

3. Jenny Wilson: "Exorcism"

4. Viagra Boys: "Street worms"

5. Lykke Li: "So sad so sexy"

6. Avantgardet: "Alla känner apan"

7. Anna von Hausswolff: "Dead magic"

8. Les Big Byrd: "Iran Iraq Ikea"

9. Sarah Klang: "Love in the Milky Way"

10. Neneh Cherry: "Broken politics"

Strax utanför listan: Cherrie: "Araweelo", Seinabo Sey: "I'm a dream", Ozzy: "Ett öga rött", Slowgold: "Mörkare".

Utländska album:

1. Cat Power: "Wanderer"

2. Phosphorescent: "C'est la vie"

3. Nils Frahm: "All melody"

4. Jon Hopkins: "Singularity"

5. Cardi B: "Invasion of privacy"

6. Pusha T: "Daytona"

7. Kamasi Washington: "Heaven and Earth"

8. Low: "Double negative"

9. Courtney Barnett: "Tell me how you really feel"

10. Soccer Mommy: "Clean"

Strax utanför listan: Christine and the Queens: "Chris", Kacey Musgraves: "Golden hour", Deafheaven: "Ordinary corrupt human love", Spiritualized: "And nothing hurt".