Medan du sov: Här är nattens händelser

Foto: Johan Nilsson/TT

Bil voltade efter polisjakt, Zlatan straffas och flera amerikanska delstater skärper abortlagarna. Här är nattens nyheter – lokalt och i omvärlden.

Blekinge

Det har varit en lugn natt i Blekinge utan några större nyhetshändelser.

Sverige

Linköpingspolisen försökte under fredagsnatten få stopp på en bil som bedömdes farlig för övriga trafikanter. Bilen med två personer i körde till sist in i ett farthinder och voltade.

Båda fördes med ambulans till sjukhus och har frihetsberövats.

– De är misstänkta för bland annat stöldbrott, på grund av saker som fanns i bilen. Föraren är också misstänkt för trafikbrott, säger Lars-Göran Nilseryd, vakthavande befäl vid polisen.

En man i 50-års åldern försökte köra på en person i skånska Broby med sin bil. Nu sitter han anhållen för mordförsök.

På grund av utredningsläget vill polisen i nuläget inte gå ut med några detaljer i ärendet, mer än att mannen ska försökt köra på en annan person med en bil.

– Vi har klassat det som mordförsök. Jag kan inte säga mer om ärendet just nu. Vi kommer inte att hålla några mer förhör under natten utan vi kommer att fortsätta under lördagen, säger Peter Frostlund, inre befäl vid polisen i Kristianstad vid klockan 04.

Enligt polisen ska själva gripandet gått lugnt till. Händelsen inträffade runt klockan 22.30 på fredagskvällen.

Världen

Bara dagar efter att Alabama godkänt USA:s hårdaste abortlag har Missouris representanthus röstat igenom en så kallad hjärtslagslag, som begränsar abort till de första åtta veckorna av graviditeten.

Undantag kan ges om moderns liv är i fara, men inte för våldtäkt eller incest. Läkare som utför aborter ska kunna dömas till fängelse i upp till 15 år.

Tidigare har Georgia, Ohio, Mississippi, Kentucky, Iowa och North Dakota infört liknande lagar.

Den amerikanska fotbollsligan MLS stänger av Zlatan Ibrahimovic i två matcher.

Ibrahimovic döms för en incident under Los Angeles Galaxys match mot New York City förra helgen. Svensken rök då ihop med målvakten Sean Johnson, och tog bland annat ett tag om motståndarens nacke innan denne föll till marken.

Galaxy förlorade matchen med 0–2 och får nu klara sig utan sin främste målgörare hemma mot Colorado på söndag och borta mot Orlando nästa helg.

Ibrahimovic har på tio spelade matcher gjort nio mål och ligger tvåa i MLS skytteliga. Förutom avstängningen döms han även att betala en okänd summa i böter.