Mera tipsar om podcasts, serier och restauranger

I detta nummer levererar Meras panel tips för dig som vill ha något att lyssna på, se eller stoppa i magen.

Joel tipsar om podcasts

Historiepodden

Två gymnasielärare i historia pratar om rykande inaktuella händelser och historiska skeenden. Kan det vara något att lyssna på? Definitivt! Är du det minsta historiskt intresserad ska du ge denna podcast en chans – annars också för den delen.

Seriemördarna

Magnus Betnér och Erik Rosenberg pratar om ett ämne kopplat till tv-serier och ger tips på serier du bör se eller undvika. Betnér har byggt en karriär på att vara arg och förbannad, men här vill man bara slå sig ned i tv-soffan med honom och plöja några serier.

Så funkar det-podden

Komikerna Anders Johansson och Måns Nilsson läser lyssnarfrågor, tänker högt och har roligt på varandras bekostnad. Så kan man enklast sammanfatta den här podden. Stundtals är det riktigt roligt, även om avsnitten kunde vara längre och sändas lite oftare.

Towe tipsar om serier och filmer

Innan vi dör

Jag satt klistrad framför första säsongen. När den hyllade thrillerserien nu är tillbaka i tv-rutan blev jag först besviken över de första avsnitten. Men lugn, det tar sig. Med i rollistan finns Sandra Redlaff som växte upp i Olofström.

En del av mitt hjärta

Nu är det bara lite mindre än en månad kvar. På juldagen går ”En del av mitt hjärta” upp på bio. Filmen baseras på Tomas Ledins låtskatt och regissör är Edward af Sillén som har skrivit vår tids mest skickliga manus till Melodifestivalen.

Panik i tomteverkstan

Julkalendern är tradition. I år får vi se Pernilla Wahlgren som tomtemor och Per Andersson som tomtefar i Panik i tomteverkstan. Per Andersson får alltid mig att skratta, det blir intressant att se vad han hittar på nu. Spänningen är stor.

Malin tipsar om restauranger

Ritz conditori, Sölvesborg

Japp, restaurangguiden White Guide har rätt i detta fall. Ritz är med god marginal det bästa caféet i Blekinge. Smörbullarna är som guldkantade moln i munnen och alla bakelser och tårtor kan få en att stå och längtansfullt stirra in genom glasmontern. Och don't get me started on bröden. Bröden!

Elsas lilla krog, Karlskrona

Jag gillade Elsas redan innan konceptbytet, men nu är det alldeles perfekt. Spännande pizzor, mysig inredning, men framför allt en fantastisk lunch. Smaker och färger på den fräscha salladsbuffén är en njutning för både öga och mage och det är nästan så jag funderar på att bli vegetarian när jag går hit.

Pizzaboden, Olofström

Det här stället kvalar in på min lista av en orsak och endast en orsak. Vi har alla känt beslutsångesten när vi seglar in på lokala pizza/kebabhaket och måste välja mellan kebabtallrik och pizza. Inte på Pizzaboden. Här har man helt sonika stjälpt över pommes, sallad, sås och kött på pizzabotten et voilà. Två i ett. Och förvånansvärt smakligt.