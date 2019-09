Meras tips till dig som gillar sport, Game of Thrones och musik

Foto: Bo Åkesson

Vill du ha koll på kommande sporthändelser, har du Game of Thrones-abstinens eller är sugen på jazz och blues? Då ska du läsa vad månadens panel tipsar om.

Jerry Nilsson, sportjournalist, tipsar om sport

Foto: Maths Olsson

Rally Blekinge

Där har ni den sista deltävlingen i rally-SM. 27–28 september är det start och målgång på Östra Piren i Karlshamn. Karlskrona AK-föraren Jonas Åkesson är en av förarna som har chans att nå pallen.

Satsning mot hockeyallsvenskan

Mörrums GoIS siktar högt och vill tillbaka till hockeyallsvenskan inom några år. Då borde det vara lägligt med en seger hemma mot HC Dalen hemma på Jössarinken 28 september. Marcus Paulssons finesser är värda halva entrépengen.

Dramatik på Vägga IP

IFK Karlshamn slåss i toppen. Hörvikens IF gör detsamma – i botten. Det är upplagt för en högdramatisk match på Vägga IP när lagen från två olika ställen i division 3-tabellen gör upp i ett derby där ingen vill ha oavgjort. 28 september är datumet.

Joel Petersson, reporter, tipsar dig som har Game of Thrones-abstinens

Foto: Mattias Mattisson

Feberdröm

1982 skrev Game of Thrones-författaren George R.R. Martin boken ”Feberdröm”. Det är en skräckberättelse som utspelar sig på Mississippifloden i mitten av 1800-talet, och har ihop med ”En vampyrs bekännelse” beskrivits som en av de moderna klassikerna i vampyrgenren.

A Game of Thrones: The Board Game

Har du drömt om att själv styra ett av Westeros stora hus och kämpa om makten i de sju kungarikena? I brädspelet ”A Game of Thrones” får du chansen att göra det. Använd trupperna klokt och håll koll på dina grannar så är det kanske du som får sitta på järntronen.

Dubrovnik och Split

I och omkring kroatiska Dubrovnik och Split har flera scener i Game of Thrones spelats in. Att vandra omkring i städernas smala gränder är nästan som att kliva in i självaste Kings Landing. Kanske ett resmål för nästa sommarsemester?

Ingemar Lönnbom blues och jazz

Foto: Mattias Mattisson

Veteranblues

Jazz- och blueslegenden Claes Janson & UNIT uppträder i Karlskrona 2 oktober och i Ronneby dagen efter. Denne veteran har hållit på sedan mitten av 60-talet och utlovar en bluesbetonad kväll.

Folkmusikjazz

Lisa Grotherus Quintet med Jazz i folkton i Karlshamn 26 oktober. Lisa spelar klarinett, basklarinett och sjunger. Med sig har hon fyra unga jazzmusiker som trakterar accordeon, piano, kontrabas och trummor.

Trynorgelblues

Munspelaren Reverend Shawn Amos & Top Dogs bjuder på blues i modern tappning i Ronneby 31 oktober. Shawn och bandet blandar bluesgenrer och munspel är aldrig fel!