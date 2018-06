Ökning av livmoderhalscancer - men inte i Blekinge

Foto: Mattias Mattisson

Enligt en ny rapport ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige. Men i Blekinge är man bättre på att upptäcka cellförändringar i tid.

Regionala cancercentrum i samverkan rapporterar att fler kvinnor har drabbats av livmoderhalscancer de senaste åren. Under 2014 och 2015 rör det sig om 100 fler fall per år. Men glädjande nog gäller detta inte i Blekinge. Mellan 2007 och 2011 insjuknade i medeltal 12 kvinnor per år i Blekinge och de senaste fem åren har siffran sjunkit till 10,8 kvinnor om året.

Ökningen i andra delar av landet kan till viss del bero på sämre analyser av cellprover. Prover med cellförändringar har inte fångats upp i laboratoriernas analyser och kvinnor som fått besked om att deras cellprover var normala har senare ändå fått livmoderhalscancer.

– Men våra prover har inte försämrats, tvärtom skedde en förbättring när vi införde ny teknik 2010. Vi har en hög kvalitet på provhanteringen i Blekinge, säger Lennart Mellblom som är överläkare i klinisk patologi.

Regionalt cancercentrum föreslår förbättringar vid omgranskning av tidigare normalbedömda prover, men de förbättringarna har man redan infört i Blekinge för flera år sedan.

– Men vi upplever varje cancerfall som ett misslyckande och vill förstås få ner siffran till noll i Blekinge. Att gå på cellprovskontroll är ojämförligt det bästa sättet att skydda sig mot livmoderhalscancer, säger Lennart Mellblom.