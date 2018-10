Oktoberrekord på flera håll i landet

Foto: Vilhelm Stokstad / TT

Det var ovanligt varmt i stora delar av landet under lördagen och flera värmerekord slogs.

Varmast var Målilla, som nådde 24 grader.

Nya värmerekord noterades på flera orter under lördagen när det gäller temperaturer i oktober månad. Under söndagen väntas värmen röra sig norrut.

– VI har haft varmaste dagen med 24 grader i Målilla, och oktoberrekordet för hela Sverige är på 24,5 grader. Så det är nära, säger Charlotta Eriksson, meteorolog vid SMHI.

Det var den högsta temperatur som uppmätts i Målilla sedan mätningarna började 1946.

– Även i Norrköping var det högsta oktobertemperaturen sedan mätningarna började 1944, det var 22,3 grader här, säger Charlotta Eriksson.

Många andra orter har noterat de högsta oktobertemperaturerna sedan 1980-talet.

Under söndagen kommer det att bli lite mindre varmt i Götaland, men fortfarande uppemot 20 grader och kanske lite mer på sina håll.

Det blir även varmare upp längs Norrlandskusten under söndagen, även här kanske runt 20 grader.

– Norrlandsrekordet för oktober ligger på 22,5 grad, så det kan bli spännande i morgon, säger Eriksson.

När helgen är över ser det dock ut att vara slut med rekordvärmen. Då kommer svalare luft in över landet västerifrån.

– Vi får även lite regn som ska passera med det här. Bakom det här regnet kommer betydligt kyligare luft. Men man kan inte säga att det blir kallt för årstiden, utan snarare mer normalt för årstiden, säger Charlotta Eriksson.

SMHI har utfärdat en klass 1-varning för mycket hård sydlig eller sydvästlig vind på kalfjället i södra Jämtlandsfjällen under söndagen. Vinden väntas nå 15–20 meter per sekund och avta under söndagseftermiddagen.

Varningen innebär att det kan vara svårt att förflytta sig i området.

På Bottenviken och Norra kvarken råder kuling med sydvästliga vindar på tidvis 14 meter per sekund. Även här finns en klass 1-varning, som är SMHI:s mildaste varning på en tregradig skala.