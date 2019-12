Överenskommelse nådd mellan Com Hem och TV4

Foto: Bertil Ericson / TT

Com Hem och TV4 har nått ett muntligt avtal som gör att alla Com Hem- och Boxer-kunder kommer att återfå TV4, C More samt vissa andra TV4-kanaler under helgen.

Det är fortfarande inte klart när Com Hem återigen börjar sända TV4 och C More eftersom förhandlingarna fortfarande pågår, enligt Com Hems ägare Tele2.

– Exakt tid kan vi inte säga i nuläget, men så snabbt som möjligt under helgen, säger Louise Ekman på Tele2:s presstjänst.

Tele2 vill inte kommentera hur den muntliga överenskommelsen ser ut, eller om någon av parterna har tvingats backa från sin ursprungliga position.

– Det handlar om en muntlig överenskommelse. Vi slutför förhandlingarna under helgen, så jag kan inte gå in på några detaljer, säger Ekman.