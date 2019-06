Publiksuccé för Demon i prästdräkt

Foto: Mattias Mattisson

Vitmålad i ansiktet, med en mask försedd med horn och iklädd en röd och guldig prästdräkt.

Demons Dave Hill gjorde en storstilad entré på Sweden rock, och sedan blev det ännu bättre.

Det var fullsatt kring Sweden stage när Demon gick på scenen till publikens jubel.

Och efter en massiv start med ”Night of the demon” levererade bandet låtar från det populära albumet "The unexpected guest" från 1982. Det blev både ösigt med Sign of a madman och Beyond the gates och lugnare med djupa Strange institution.

Förutom sångaren Dave Hills fantastiska röst fick publiken höra flera härliga gitarrsolon.

Hill fick även igång publiken med sin komiska framtoning och festivalbesökarna gillade vad de hörde. Det hördes inte bara på jublet och att de sjöng med i de klassiska låtarna. Mitt under spelningen skanderades dessutom ”Demon, demon, demon” över festivalområdet.

Och jag var beredd att stämma in.