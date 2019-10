Rådet: Ta med paraply om du ska ut

Foto: Johan Nilsson/TT

Under helgen finns det risk för stora regnmängder i Blekinge.

Över Blekinge blir det i helgen förhållandevis mild luft – men också ostadigt med västvindar som tidvis drar in regn.

”Ett regnområde rör sig in under fredagen och över södra Götaland kan regnet lokalt vara kraftigt. Det är även där som regnet dröjer sig kvar längst, ända till en bit in på natten till lördag.”, skriver SMHI i sin senaste rapport.

I helgen blir det på dagen mellan 12-15 grader i Blekinge.

Under söndagen kommer ett nytt lågtryck med regn in över länet.

”Lågtrycket drar bort på måndag, men redan på tisdag kommer nästa lågtryck mer regn in över södra Sverige.”, skriver SMHI.

Över södra Östersjön är det varning för kuling-vindar under fredagen.