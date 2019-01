Rekordmånga spanade efter fåglar

Foto: JESSICA GOW / TT

Rekordmånga deltog under helgens stora fågelräkning, Vinterfåglar inpå knuten, och det har återigen slagits fast vilken som är Blekinges vanligaste vinterfågel.

Under måndagskvällen presenterades den första sammanställningen av den gångna helgens fågelräkning. Alla rapporter har inte kommit in än, men som det ser ut kommer antalet rapporter från hela landet hamna på mellan 22 000 och 25 000 totalt meddelar Birdlife Sverige. En anledning till det stora deltagande tros vara att det rådde vintervärde i nästan hela landet under helg, något som gör att fåglarna söker sig till matningarna i större omfattning än förra året då det var mildväder i stora delar av landet.

För Blekinges del är det precis som i övriga landet talgoxen som är den vanligaste fågeln vid fågelborden.

Bland arterna som ökat jämfört med förra året finns koltrast och rödhake. Anledningen till att det är så många koltrastar, såväl i Blekinge som i övriga södra och mellersta Sverige, denna vinter är troligen att vinterns inledning var ovanligt mild. Det kan ha lockat många koltrastar att stanna kvar istället för att flytta söderut.