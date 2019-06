Rumänska monsterlegender med Powerwolf

Foto: Mattias Mattisson

Powerwolf rekryterade fler soldater till sin odöda armé under årets rockfestival.

Är ni redo att synda – är ni redo att sjunga?

Frågan ställer Attila Dorn, eller Karsten Brill som han egentligen heter, till festivalbesökarna som ställt sig framför Rock stage.

Foto: Mattias Mattisson

Synd och varulvsberättelser ur rumänska legender är huvudingredienserna i många av tyska power metal-bandet Powerwolfs låtar. Den udda inramningen kanske inte tilltalar alla, men trots det var det en stor publik som lystrade när bandet började rekrytera soldater till sin oheliga rockarmé.

Låtar som ”We drink your blood” och ”Army of the night” är ösiga och får verkligen håret på armarna att resa sig. Vill du utforska genren power metal är Powerwolf ett säkert kort.