Så blir Blekingevädret på julafton

Foto: Jennifer Peltz

Julledigheten börjar med ett regnoväder men det finns goda chanser till en vit jul i Blekinge enligt meteorologen Ingrid Eronn.

Under natten till lördag drar ett lågtryck med regn in över Blekinge. Regnovädret dröjer sig kvar över Blekinge under lördagen och drar bort under eftermiddagen.

– Det kan vara inslag av snöfall i regnovädret i de norra delarna av Blekinge men det är plusgrader så det kommer inte att lägga sig, säger Ingrid Eronn.

På lilljulafton kommer dock Blekinges chans till en vit jul. På söndag eftermiddag och kväll drar det nämligen förbi ett nytt lågtryck söder om Blekinge som sannolikt leder till snöfall över länet.

– Om lågtrycket går i den bana som det ser ut nu blir det en vit jul i Blekinge. Bäst chans till snö är det faktiskt i södra Blekinge eftersom lågtrycket passerar söder om Blekinge.

Söndagens minusgrader håller i sig även till julafton och den snön som faller under söndagen kommer därmed att ligga kvar.

– På julafton blir det inget nytt snöfall utan solen tittar faktiskt fram istället. Så det kan bli en riktigt härlig julafton i Blekinge med kalla temperaturer och sol.

Den som vill passa på att åka pulka och göra snöänglar ska dock göra det på julafton för på juldagen och annandagen blir det plusgrader igen och snön kommer således förvandlas till slask.

Det blir dock uppehållsväder under både juldagen och annandagen.