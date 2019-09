Så blir helgvädret: ”Kan bli lite seglivat”

Foto: Hasse Holmberg/TT

Helgvädret bjuder på det mesta.

Som mest 17-18 grader – med både sol, blåst, mojnande vindar och ihållande regn.

Per Holmberg, meteorolog på Foreca, kommer inte med några solskensprognoser när vi ringer upp honom. Men väl en gott och blandat-påse med skönt väder till en början.

– Under fredagen är det soligt och klart, men lite blåsigt, och på lördag fortsätter det soliga vädret över Blekinge. Även om det kommer in lite slöjmoln, med runt 16-17 grader, säger han.

Vinden mojnar under lördagen, från fredagens tidvis friska vindar, västlig riktning.

Om lördagen bjuder på helt okej väder så är det sedan slut på det roliga natten mot söndag.

– Ett område med ihållande regn kommer in över Blekinge under natten, och det kan bli lite seglivat en bit in på söndagen. Men senare under dagen blir det uppehåll med en del moln, kanske några skurar.

Detta ostadiga väderläge består in i början av nästa vecka.

– Det fortsätter när nordanvindar för ner kallare luft, men det kan vara soliga kvällar och morgnar innan det kommer in stackmoln på dagen, säger Per Holmberg.

Sommarvärmen lär med andra ord inte komma tillbaka mer?

– Nej, tyvärr kan jag inte se det, kanske 17-18 grader någon dag framöver.