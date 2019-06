Så blir Sweden rock-vädret: ”Hör kanske till med lite regn”

Foto: Mattias Mattisson

Det gäller att packa både badkläder och regnjacka till årets Sweden rock festival.

Meteorologen utlovar nämligen väldigt varierande väder på årets festival.

Årets upplaga av festivalen börjar med riktigt toppenväder. 25-26 grader och sol på onsdagen. Även under kvällen håller det varma vädret i sig och bjuder på temperaturer kring 23-24 grader.

På torsdag fortsätter sommarvärmen med temperaturer runt 25 grader och sol. Det blir dock lite blåsigare med måttliga vindar.

– De första dagarna är verkligen bra dagar att ha en festival på, då kan det bli riktigt bra festivalstämning. Sedan blir det lite värre, säger Per Holmberg, meteorolog på Foreca.

Under natten till fredag drar det nämligen in ett regnområde över Norje. Regnvädret stannar kvar även under morgonen och förmiddagen och det blir temperaturer på mellan 15 och 18 grader.

– På eftermiddagen ser det ut att spricka upp och bli soligt igen, med temperaturer över 20 grader, säger Holmberg.

På lördag visar prognosen att det drar in ett nytt regnområde och temperaturerna sjunker återigen till runt 15 grader. På kvällen ser det dock ut att spricka upp och bli uppehåll.

– Men det är fortfarande stor osäkerhet kring detta eftersom det är så långt fram. Regnovädret kan dra in tidigare eller senare och det får stora konsekvenser för hur det blir. Men det hör kanske till med lite regn när man är på festival, säger Holmberg.