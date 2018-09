Så mycket kostar partistödet skattebetalarna i Blekinge

Foto: Henrik Montgomery/TT

Det är stora skillnader i hur mycket det lokala partistödet kostar kommunerna och därmed skattebetalarna i Sverige.

Blekingeborna betalar mer per invånare än genomsnittssvensken.

Varje år betalas pengar i form av partistöd ut till alla partier som har fått mandat i kommunfullmäktige. Det är kommunfullmäktige som gemensamt bestämmer hur stort partistödet ska vara.

Genomsnittet för hela landet låg på 46 kronor per invånare i fjol. I Blekinge var det högre, närmare bestämt 56 kronor per invånare förra året.

Högst partistöd per invånare betalade invånarna i Olofström och Sölvesborg på 77 kronor per invånare medan Karlshamnsborna betalade lägst per invånare på 35 kronor.