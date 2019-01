Så mycket ska det blåsa i dag i Blekinge

Foto: Mattias Mattisson

Även i Blekinge fortsätter stormen Alfrida att märkas av. Framför allt under morgonen och förmiddagen väntas blåsigt väder, med tidvis hårda vindar i öst.

Under natten och tidigt på morgonen har vindarna varit som starkast över Svealand och Götaland, och i Blekinge fortsätter det att blåsa nordliga vindar.

– Det är blåsigt framför allt nu och under förmiddagen, mest i öst där det tidvis kan komma hårda vindar. Under eftermiddagen ser det ut att börja avta en del, säger Per Holmberg, meterolog vid vädertjänstföretaget Foreca.

Däremot blir det soligt, men med de nordliga vindarna dras kallare luft ner och temperaturen väntas landa på runt nollan, eller någon minusgrad.

Under torsdagen blir det fortsatt soligt och kallt, mellan noll och två minusgrader, men vindarna ser ut att bli ganska svaga.

– Under natten till fredagen drar mildare luft in och till fredag blir det flera plusgrader, säger Per Holmberg.