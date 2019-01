Snö på gång till Blekinge

Foto: JESSICA GOW / TT

Till helgen väntas det komma upp emot en decimeter snö i Blekinge.

– Det kommer snöa tidvis i tre dygn, säger Christoffer Hallgren, meteorolog på Foreca.

Redan under fredagen drar snöbyar förbi över de norra delarna av Blekinge. Det lägger sig därmed ett tunt snötäcke i bland annat i bland annat Backaryd, Hallabro och Eringsboda.

I övriga Blekinge är det mest mulet väder och temperaturer på 2 - 3 minusgrader.

Även under lördagen är det mest mulet med lokala snöbyar och ett par minusgrader i Blekinge.

– Under lördagseftermiddagen kan det dock spricka upp så att solen kikar fram, säger Christoffer Hallgren.

På söndagsmorgonen drar det in ett omfattande snöoväder över Blekinge, västerifrån. Då väntas det komma upp emot en decimeter snö.

– Det blir tidvis snöfall under hela söndagen. Det blåser samtidigt måttliga till friska sydostliga vindar så det kan bli lite besvärligt väder när det snöar samtidigt. Snövädret fortsätter även under måndagen och tisdagen där det mattas av lite under tisdagen, säger Christoffer Hallgren.

Temperaturerna ligger på 2 - 3 minusgrader där det blir marginellt varmare på måndagen och tisdagen. Snön bli därmed liggande i ett par dagar.