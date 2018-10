Stora prisskillnader på elevernas skolmat i Blekinge

Foto: BJÖRN LARSSON ROSVALL / TT

Det är stora prisskillnader på skolmaten mellan Blekinges kommuner.

Dyrast skolmat får eleverna i Ronneby medan Karlshamnseleverna får den billigaste.

Det är Nyhetsbyrån Siren som har sammanställt statistik från Skolverket över prisskillnader på skolmat i Sveriges skolor.

Riksgenomsnittet ligger på 6 300 kronor per elev och år. För Blekinges del är det Ronnebyeleverna som får dyrast skolmat med en kostnad på 7500 kronor per elev och år. Billigast skolmat i Blekinge får Karlshamnseleverna där skolmaten kostar 4000 kronor per elev och år.

Prisskillnaderna mellan kommunerna kan bero på flera olika faktorer enligt Anna-Karin Quetel, på Livsmedelsverkets nationella kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg.

– En hög kostnad är inte lika med hög kvalitet. Det kan vara det, men det kan också vara precis tvärtom, säger Anna-Karin Quetel.

Dyrare råvaror och mer ekologisk mat kan ge dyrare kostnader. Men även mycket matsvinn ger högre kostnader.

Något som kan sänka kostnaderna är om skolan har utbildade kockar som lagar maten från grunden istället för att ha mottagningskök eller köpa in måltiderna på entreprenad.

Dyrast skolmat i hela Sverige har eleverna i Tierp i Uppland där skolmaten kostar 11 500 kronor per elev och år. Billigast skolmat har eleverna i Laxå utanför Örebro där kostnaden ligger på 4000 kronor.