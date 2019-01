Stormen Alfrida tar fart – SMHI utökar varning

Foto: Johan Nilsson/TT

Stormen Alfrida har dragit in över landet och skapat stora problem på många håll. Från kvällen väntas stormbyar över östra Svealand och i morgon på Gotland. SMHI har utökat sina klass 2-varningar. Färjor ställs in när sju meter höga vågor väntas.

– Vi har gått upp i beredskap och följer detta hela tiden, säger Yasmine Boulechfar vid Trafikverkets pressjour.

Ovädret som SMHI har döpt till Alfrida har redan skapat oreda. Västkusten och delar av Skåne drabbades av hårda vindbyar under nyårsdagen. Uddevallabron höll stängt för tung trafik och vindkänsliga fordon rekommenderades att undvika Öresundsbron. Båda broarna är nu öppna igen.

Även för andra delar av landet, från Jämtlandfjällen och Västerbottenskusten ner till Värmland och Gävleborg råder klass 1-varning för mycket hårda vindbyar.

Till att börja med drabbades många hushåll i Skåne och Halland av strömavbrott men framåt kvällen fick framför allt västra Svealand känna på Alfrida. Vid 20-tiden var närmare 3 000 av Ellevios kunder i Värmland utan el och i Dalarna var det svart hos cirka 1 000 hushåll. Polis och räddningstjänster har fått in larm om föremål som har slitits loss av vinden, men inga allvarliga olyckor har rapporterats.

Tågtrafiken mellan Mariestad och Lidköping har stoppats och kommer inte att gå under resten av dygnet. Mellan Strömstad och Uddevalla är det stora förseningar i tågtrafiken på grund av problem med en kontaktledning. En del avgångar ersätts med buss.

– Prognosen är till onsdag förmiddag. Tågen kör i siktfart, säger Yasmine Boulechfar.

Många träd har blåst över vägar.

– Vi rekommenderar att man inte ger sig ut i de områden där det blåser som värst. Man ska anpassa hastigheten efter väder och väglag. När det är klass 2-varning ska man inte ge sig ut, säger Yasmine Boulechfar.

Den högsta noteringen av vindstyrka kommer från kuststationen Nidingen. Där uppmättes 27,5 meter i sekunden i byvind och på Hallands Väderö 26,5 meter.

SMHI tog bort klass 1-varningen för Bohuslän och Halland sent på eftermiddagen.

– Vinden ska ha kulminerat tidigare i dag och vinden avtar ytterligare under sen eftermiddag, säger Therese Gadd, jourhavande meteorolog på SMHI.

Under tisdagskvällen ökar i stället vindarna längs ostkusten. SMHI har utfärdat klass 2-varning för stormbyar i hela Uppsala län och Stockholms län samt Gotland. De hårdaste stormbyarna, 25–28 meter i sekunden, väntas längs Upplands- och Roslagskusten och på Gotland. I inlandet väntas bara tillfälliga stormbyar.

– För Upplandskusten och Roslagskusten gäller varningarna i natt och fram till i morgon bitti. Därefter väntas vindarna långsamt avtal. Det kommer att vara fortsatt blåsigt i morgon men stormbyarna väntas avta någon gång i morgon bitti, säger Therese Gadd.

– På Gotland blåser det upp lite senare, så där gäller klass 2-varning för stormbyar från i morgon bitti till i morgon eftermiddag.

Stormbyarna kombineras med risk för snöbyar vilket kan leda till ett besvärligt trafikläge.

SMHI har samtidigt utfärdat klass 2-varning för storm i de östra farvattnen från Mellersta Östersön och ända upp i Bottenviken. Finlands meteorologiska institut har varnat för över sju meter höga vågor i natt, enligt Svenska Yle.

Destination Gotland ställer in all färjetrafik till och från Gotland under onsdagen, från både Oskarshamn och Nynäshamn. Rederiet Viking Line ställer in avgångar mellan Kapellskär och Mariehamn.

Rederiet Stena Lina har ställt in tre färjor från Göteborg till Fredrikshamn under tisdagen och natt mot onsdag. Stena Line ställer också in tre avgångar mellan Karlskrona och Gdynia i Polen under onsdagen.

