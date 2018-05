Stort intresse för udda vigslar

Foto: Mattias Mattisson

Intresset för att gifta sig på udda ställen är stort. I år får tolv par chansen att gifta sig under Sweden Rock.

Enligt nya siffror från Statistiska centralbyrån som nyhetsbyrån Siren tagit fram gifte sig 1 420 personer i Blekinge län under förra året. I hela landet var de flesta som gifte sig i åldrarna 30 och 35, men även betydligt äldre par har valt att viga sig.

Till exempel gifte sig 38 personer som var äldre än 85 år förra året.

Var man väljer att knyta äktenskapsbanden varierar också. Till exempel var det 400 par som ville gifta sig på Skansens drop-in-bröllop.

Betydligt färre platser finns det i Norje när Sölvesborgs kommun erbjuder festivalbesökare att gifta sig mitt under pågående Sweden Rock. Intresset är stort och enligt Johanna Lilja som är samordnare för bröllopen började intresseanmälningarna inför årets tillställning att trilla in redan under förra årets festival.

I år fanns det tolv tidpunkter att välja mellan och samtliga är förstås uppbokade sedan länge.

Förutom en vigselförrättare erbjuder kommunen en blomsterbåge, en brudbukett, fotografering och en övernattning i en stuga på Hälleviks camping. Samtliga bröllopen äger rum den 7 juni mellan klockan 12 och 17.30, ett i halvtimmen.