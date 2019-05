Sydöstran i dag för fem år sedan: Simpsons kom till Sölvesborg

Foto: Gunnel Persson

Gula figurer invaderade stan.

I dag för fem år sedan, den 28 maj 2014, skrev Sydöstran om Furulundsskolans elever som gick karnevalståg.

273 elever i 15 ekipage intog gatorna och i vimlet syntes bland annat en räv som rockade till världshiten What does the fox say?.

Kopior av Jimmie Åkesson, Bert Karlsson och finansmannen Tonnie Rittstam passerade också revy liksom de gula figurerna från den tecknade tv-serien The Simpsons.

Karnevalståget arrangerades enligt uppgift för 31:a gången.

Andra nyheter i Sydöstran den 28 maj 2014:

•Blodkorv ratas när eleverna får välja.

•Efter 44 år tackar Jörgen för sig.

•Djupafors lotsar uppsagd personal till nya jobb.

•Ungdomsmottagningarna tänker utanför heteroboxen.

Vill du också ha tillgång till Sydöstrans arkiv?

Då ska du logga in och bli plusläsare. Mer information hittar du här.