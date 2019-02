Varning: Kraftigt snöfall över Blekinge

Foto: Johan Nilsson/TT

SMHI går ut med en klass 1-varning för snöfall över Blekinge.

Under lördagen drar ett nytt snöfallsområde in söderifrån över Blekinge. Det innebär snöfall på flera håll i Blekinge på lördagen. Under natten mot söndag väntas snöandet dock tillta i styrka.

– I södra Götaland, Skåne och Blekinge kommer man att få se snö redan under dagen men det kommer att vara som mest intensivt under natten, säger Henrik Reimer, meteorolog vid SMHI.

Det väntas komma mellan 5 och 10 centimeter snö i Blekinge under lördagen och natten mot söndag. SMHI går därför ut med en klass 1-varning för snöfall i Blekinge.