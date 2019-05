Ytterligare SAS-avgångar ställs in

Foto: Tove Eriksson/TT

SAS och piloterna förhandlar i Oslo med medlare i rummet. Men parterna står långt ifrån varandra. Nu meddelar SAS att totalt 709 avgångar ställs in under torsdagen.

Situationen är fortsatt mycket fastlåst, säger riksmäklaren.

Samtalen fortsätter dock – hela natten om det behövs.

Knutarna i den infekterade pilotstrejken verkar sitta hårt. Parterna har för första gången sedan strejken bröt ut den 26 april träffats igen i Norge. Men resultat har än så länge uteblivit.

-Situationen är fortsatt mycket fastlåst. Parterna har inte kommit närmare varandra, säger riksmäklaren Mats Wilhelm Ruland, som håller i förhandlingarna, till journalister klockan 23 på kvällen, enligt norska VG.

Han meddelar att förhandlingarna ändå fortsätter.

-Det finns fortsatt hopp, och det är alltid möjligt att hitta en lösning under en medling. ingen har signalerat att de vill avsluta förhandlingarna. Vi fortsätter att medla så länge parterna anser att det är meningsfullt, säger Ruland.

De 1 400 piloterna i Sverige, Danmark och Norge har samma arbetsgivare och förhandlingsorganisation.

Pilotfacket svarar kort med kommentaren "inget nytt" på TT:s fråga om hur förhandlingarna fortlöper, och inte heller SAS har någonting nytt att berätta.

Hundratusentals

SAS har tidigare ställt in 280 flyg fram till klockan 14 på torsdagen. Nu meddelar flygbolaget att ytterligare flygningar ställs in under resten av dagen, totalt 709 avgångar, vilket beräknas drabba 54 000 passagerare. Hittills har mer än 320 000 resenärer drabbats av strejken.

-Strejken är inne på sin sjätte dag, och nu samlas förhandlingarna till Oslo för effektivitetens skull, men det sker separata förhandlingar för kollektivavtal för respektive land, säger Freja Annamatz, presschef på SAS.

Hon kan inte säga något mer om vad förhandlingarna kommer att avse, eller om SAS är beredd att ge avkall på några av de principer som tidigare legat fast.

-Jag kan inte kommentera kraven, säger Freja Annamatz.

Väntar på signaler

Jan Sjölin från Medlingsinstitutet, som medlat mellan SAS och de svenska piloterna, berättar att han just nu inte gör något alls, annat än att stå i kontakt med den norske riksmäklaren.

-Vi väntar på signaler från Oslo, säger Jan Sjölin.

Från och med onsdagen ska drygt 900 kabinanställda och 70 lastare gradvis permitteras i den norska verksamheten. Bakgrunden är att SAS inte längre kan sysselsätta personalen.

I Sverige permitteras inte övrig personal som drabbas av strejken. Här omdisponeras i stället sysslolös personal till andra arbetsuppgifter. Det kan exempelvis betyda att kabinpersonal får arbeta på en flygplats tillfälligt.

Rättad: I en tidigare version angavs fel tidpunkt för när medlaren uttalade sig.