44 000 barn bor i familjer med låga inkomster

Foto: Izabelle Nordfjell/TT

Nära 44 000 barn i Sverige bor i familjer som under en längre tid har haft svårt att betala för det nödvändigaste, enligt en ny undersökning från Statistiska centralbyrån, SCB.

Det innebär att familjerna, efter att skatt har dragits och eventuella bidrag kommit in, inte har tillräckligt med pengar för att det ska räcka till sådant som mat, boende, kläder, lek och fritid, försäkringar och dagstidningar.

Fyra av tio av barnen bor med en ensamstående förälder och nära 75 procent av dem är födda utomlands eller har minst en utrikesfödd förälder.

I undersökningen har SCB för första gången tittat på inkomststandarden under en längre tidsperiod. Familjerna som de 44 000 barnen lever i hade en låg inkomststandard under 2017, och under minst två eller tre år dessförinnan.