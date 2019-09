Aida Secka blev först att lämna "Idol"

Fakta

Tusse Chiza: "I got you (I feel good)" (James Brown)

Nathalie Ulinder: "Pumped up kids" (The foster people)

Ellie Lilja: "I still haven't found what I'm looking for" (U2, Petteri Sariola version)

Aida Secka: "Pretty hurts" (Beyonce)

Dao Di Ponziano Molander: "Valerie" (Amy Winehouse)

Freddie Liljegren: "Uptown funk" (Mark Ronson featuring Bruno Mars)

Astrid Risberg: "I hate myself for loving you" (Joan Jett and the Blackhearts)

Christoffer Hamberg: "I'm still standing" (Elton John)

Hampus Israelsson: "Without you" (Avicii)

Kim Lilja: "Seven nations army" (The White Stripes)

Madelief Termaten: "Something's got a hold on me" (Etta James, Christina Aguilera version)

Gottfrid Krantz: "Crazy little thing called love" (Queen)